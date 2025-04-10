SegnaliSezioni
Chun Man Wong

Wong Chun Man Exam Live Signal 1

Chun Man Wong
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -94%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
431
Profit Trade:
319 (74.01%)
Loss Trade:
112 (25.99%)
Best Trade:
18.72 USD
Worst Trade:
-47.23 USD
Profitto lordo:
630.41 USD (35 990 pips)
Perdita lorda:
-1 311.52 USD (77 100 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (39.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.24 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
397.76%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
364 (84.45%)
Short Trade:
67 (15.55%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-1.58 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-11.71 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-512.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-512.55 USD (33)
Crescita mensile:
27.19%
Previsione annuale:
329.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
905.62 USD
Massimale:
1 109.38 USD (92.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.43% (1 109.38 USD)
Per equità:
91.56% (489.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPY 106
GBPUSD 89
EURUSD 68
AUDUSD 52
AUDNZD 23
NZDUSD 21
AUDCHF 19
USDCHF 10
NZDCAD 10
CADJPY 9
EURCHF 8
EURGBP 7
CADCHF 5
USDJPY 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPY -385
GBPUSD 146
EURUSD -166
AUDUSD -164
AUDNZD -85
NZDUSD -79
AUDCHF 28
USDCHF 19
NZDCAD -2
CADJPY 9
EURCHF 15
EURGBP 8
CADCHF 1
USDJPY -44
EURJPY 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPY -19K
GBPUSD 5.5K
EURUSD -7.5K
AUDUSD -7.8K
AUDNZD -9K
NZDUSD -3.9K
AUDCHF 2.2K
USDCHF 1.4K
NZDCAD -1.4K
CADJPY 1.4K
EURCHF 960
EURGBP 1K
CADCHF 383
USDJPY -6.3K
EURJPY 1.4K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.72 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +39.65 USD
Massima perdita consecutiva: -512.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 6
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.93 × 27
ICMarketsSC-Live06
0.97 × 111
E8Funding-Demo
1.00 × 4
VantageInternational-Demo
1.33 × 12
VantageInternational-Live 11
1.71 × 7
RadexMarkets-Real 6
6.88 × 8
RoboForex-ProCent-2
9.01 × 71
blackbox
Non ci sono recensioni
2025.10.03 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 14:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 13:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 10:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.07 13:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.10 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.10 13:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.