- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
431
Profit Trade:
319 (74.01%)
Loss Trade:
112 (25.99%)
Best Trade:
18.72 USD
Worst Trade:
-47.23 USD
Profitto lordo:
630.41 USD (35 990 pips)
Perdita lorda:
-1 311.52 USD (77 100 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (39.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.24 USD (19)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
397.76%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
364 (84.45%)
Short Trade:
67 (15.55%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-1.58 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-11.71 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-512.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-512.55 USD (33)
Crescita mensile:
27.19%
Previsione annuale:
329.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
905.62 USD
Massimale:
1 109.38 USD (92.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.43% (1 109.38 USD)
Per equità:
91.56% (489.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|106
|GBPUSD
|89
|EURUSD
|68
|AUDUSD
|52
|AUDNZD
|23
|NZDUSD
|21
|AUDCHF
|19
|USDCHF
|10
|NZDCAD
|10
|CADJPY
|9
|EURCHF
|8
|EURGBP
|7
|CADCHF
|5
|USDJPY
|3
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|-385
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|-166
|AUDUSD
|-164
|AUDNZD
|-85
|NZDUSD
|-79
|AUDCHF
|28
|USDCHF
|19
|NZDCAD
|-2
|CADJPY
|9
|EURCHF
|15
|EURGBP
|8
|CADCHF
|1
|USDJPY
|-44
|EURJPY
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|-19K
|GBPUSD
|5.5K
|EURUSD
|-7.5K
|AUDUSD
|-7.8K
|AUDNZD
|-9K
|NZDUSD
|-3.9K
|AUDCHF
|2.2K
|USDCHF
|1.4K
|NZDCAD
|-1.4K
|CADJPY
|1.4K
|EURCHF
|960
|EURGBP
|1K
|CADCHF
|383
|USDJPY
|-6.3K
|EURJPY
|1.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.72 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +39.65 USD
Massima perdita consecutiva: -512.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 27
|
ICMarketsSC-Live06
|0.97 × 111
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Demo
|1.33 × 12
|
VantageInternational-Live 11
|1.71 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|6.88 × 8
|
RoboForex-ProCent-2
|9.01 × 71
blackbox
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-94%
0
0
USD
USD
945
USD
USD
27
100%
431
74%
100%
0.48
-1.58
USD
USD
96%
1:500