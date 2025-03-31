- Büyüme
İşlemler:
931
Kârla kapanan işlemler:
721 (77.44%)
Zararla kapanan işlemler:
210 (22.56%)
En iyi işlem:
216.00 USD
En kötü işlem:
-587.32 USD
Brüt kâr:
6 187.17 USD (178 511 pips)
Brüt zarar:
-7 197.28 USD (199 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (266.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.95 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
13.64%
Maks. mevduat yükü:
7.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
594 (63.80%)
Satış işlemleri:
337 (36.20%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.08 USD
Ortalama kâr:
8.58 USD
Ortalama zarar:
-34.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-740.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-740.50 USD (31)
Aylık büyüme:
-1.34%
Yıllık tahmin:
-13.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 252.39 USD
Maksimum:
1 777.16 USD (73.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.06% (1 777.16 USD)
Varlığa göre:
23.65% (605.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|931
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a test account. Please do not copy
