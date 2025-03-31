SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoldFushion
Kiara Anishka Buhari

GoldFushion

Kiara Anishka Buhari
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -36%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
931
Kârla kapanan işlemler:
721 (77.44%)
Zararla kapanan işlemler:
210 (22.56%)
En iyi işlem:
216.00 USD
En kötü işlem:
-587.32 USD
Brüt kâr:
6 187.17 USD (178 511 pips)
Brüt zarar:
-7 197.28 USD (199 184 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (266.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.95 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
13.64%
Maks. mevduat yükü:
7.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
594 (63.80%)
Satış işlemleri:
337 (36.20%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-1.08 USD
Ortalama kâr:
8.58 USD
Ortalama zarar:
-34.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-740.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-740.50 USD (31)
Aylık büyüme:
-1.34%
Yıllık tahmin:
-13.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 252.39 USD
Maksimum:
1 777.16 USD (73.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.06% (1 777.16 USD)
Varlığa göre:
23.65% (605.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 931
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +216.00 USD
En kötü işlem: -587 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 31
Maksimum ardışık kâr: +266.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -740.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Real 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
This is a test account. Please do not copy 
İnceleme yok
2025.05.20 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.19 20:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 07:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 19:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 01:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 04:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 17:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.