Kiara Anishka Buhari

GoldFushion

Kiara Anishka Buhari
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 16%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 638
Прибыльных трейдов:
1 249 (76.25%)
Убыточных трейдов:
389 (23.75%)
Лучший трейд:
216.00 USD
Худший трейд:
-587.32 USD
Общая прибыль:
11 602.02 USD (334 217 pips)
Общий убыток:
-11 395.92 USD (346 326 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (220.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
347.95 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
12.63%
Макс. загрузка депозита:
10.21%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
986 (60.20%)
Коротких трейдов:
652 (39.80%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
9.29 USD
Средний убыток:
-29.30 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-740.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-740.50 USD (31)
Прирост в месяц:
11.49%
Годовой прогноз:
142.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 252.39 USD
Максимальная:
1 777.16 USD (73.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.06% (1 777.16 USD)
По эквити:
23.65% (605.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1638
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 206
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -12K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +216.00 USD
Худший трейд: -587 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +220.57 USD
Макс. убыток в серии: -740.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
This is a test account. Please do not copy 
Нет отзывов
2025.11.24 23:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.38% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 05:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.09 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 13:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.19 20:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 07:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 19:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
