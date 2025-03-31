- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 638
Прибыльных трейдов:
1 249 (76.25%)
Убыточных трейдов:
389 (23.75%)
Лучший трейд:
216.00 USD
Худший трейд:
-587.32 USD
Общая прибыль:
11 602.02 USD (334 217 pips)
Общий убыток:
-11 395.92 USD (346 326 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (220.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
347.95 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
12.63%
Макс. загрузка депозита:
10.21%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
986 (60.20%)
Коротких трейдов:
652 (39.80%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
9.29 USD
Средний убыток:
-29.30 USD
Макс. серия проигрышей:
31 (-740.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-740.50 USD (31)
Прирост в месяц:
11.49%
Годовой прогноз:
142.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 252.39 USD
Максимальная:
1 777.16 USD (73.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.06% (1 777.16 USD)
По эквити:
23.65% (605.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1638
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|206
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-12K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +216.00 USD
Худший трейд: -587 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 31
Макс. прибыль в серии: +220.57 USD
Макс. убыток в серии: -740.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Real 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.31 × 816
|
GOMarketsMU-Real 10
|3.00 × 1
This is a test account. Please do not copy
Нет отзывов
