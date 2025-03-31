SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GoldFushion
Kiara Anishka Buhari

GoldFushion

Kiara Anishka Buhari
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -36%
GOMarketsMU-Real 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
931
Profit Trade:
721 (77.44%)
Loss Trade:
210 (22.56%)
Best Trade:
216.00 USD
Worst Trade:
-587.32 USD
Profitto lordo:
6 187.17 USD (178 511 pips)
Perdita lorda:
-7 197.28 USD (199 184 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (266.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.95 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
13.64%
Massimo carico di deposito:
7.35%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
594 (63.80%)
Short Trade:
337 (36.20%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.08 USD
Profitto medio:
8.58 USD
Perdita media:
-34.27 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-740.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-740.50 USD (31)
Crescita mensile:
-1.14%
Previsione annuale:
-13.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 252.39 USD
Massimale:
1 777.16 USD (73.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.06% (1 777.16 USD)
Per equità:
23.65% (605.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 931
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -21K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +216.00 USD
Worst Trade: -587 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 31
Massimo profitto consecutivo: +266.83 USD
Massima perdita consecutiva: -740.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Real 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.31 × 816
GOMarketsMU-Real 10
3.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.05.20 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.19 20:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 07:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 02:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 19:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 13:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 01:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 04:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 07:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 17:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldFushion
999USD al mese
-36%
0
0
USD
1.5K
USD
29
100%
931
77%
14%
0.85
-1.08
USD
54%
1:500
Copia

