SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / QuietlyRich
Sheng Sheng Zhang

QuietlyRich

Sheng Sheng Zhang
0 inceleme
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -25%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 391
Kârla kapanan işlemler:
3 146 (49.22%)
Zararla kapanan işlemler:
3 245 (50.77%)
En iyi işlem:
100.89 USD
En kötü işlem:
-235.08 USD
Brüt kâr:
14 900.00 USD (761 848 pips)
Brüt zarar:
-15 616.93 USD (802 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (30.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.69 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
66.88%
Maks. mevduat yükü:
20.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
3 200 (50.07%)
Satış işlemleri:
3 191 (49.93%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.11 USD
Ortalama kâr:
4.74 USD
Ortalama zarar:
-4.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-40.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.08 USD (1)
Aylık büyüme:
8.63%
Yıllık tahmin:
104.77%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 567.51 USD
Maksimum:
1 567.51 USD (54.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.41% (1 567.51 USD)
Varlığa göre:
12.76% (260.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6390
XAUUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -482
XAUUSD -235
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -13K
XAUUSD -27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.89 USD
En kötü işlem: -235 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 92
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
I want to be a person who will become rich quietly and slowly.
İnceleme yok
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 16:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuietlyRich
Ayda 30 USD
-25%
0
0
USD
2.1K
USD
101
99%
6 391
49%
67%
0.95
-0.11
USD
54%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.