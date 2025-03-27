- Crescita
Trade:
6 391
Profit Trade:
3 146 (49.22%)
Loss Trade:
3 245 (50.77%)
Best Trade:
100.89 USD
Worst Trade:
-235.08 USD
Profitto lordo:
14 900.00 USD (761 848 pips)
Perdita lorda:
-15 616.93 USD (802 437 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (30.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
66.88%
Massimo carico di deposito:
20.17%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
3 200 (50.07%)
Short Trade:
3 191 (49.93%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
4.74 USD
Perdita media:
-4.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-40.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.08 USD (1)
Crescita mensile:
8.63%
Previsione annuale:
104.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 567.51 USD
Massimale:
1 567.51 USD (54.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.41% (1 567.51 USD)
Per equità:
12.76% (260.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6390
|XAUUSD
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-482
|XAUUSD
|-235
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-13K
|XAUUSD
|-27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.89 USD
Worst Trade: -235 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.46 USD
Massima perdita consecutiva: -40.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 92
I want to be a person who will become rich quietly and slowly.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-25%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
101
99%
6 391
49%
67%
0.95
-0.11
USD
USD
54%
1:500