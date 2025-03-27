SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / QuietlyRich
Sheng Sheng Zhang

QuietlyRich

Sheng Sheng Zhang
0 recensioni
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -25%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 391
Profit Trade:
3 146 (49.22%)
Loss Trade:
3 245 (50.77%)
Best Trade:
100.89 USD
Worst Trade:
-235.08 USD
Profitto lordo:
14 900.00 USD (761 848 pips)
Perdita lorda:
-15 616.93 USD (802 437 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (30.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.69 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
66.88%
Massimo carico di deposito:
20.17%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
3 200 (50.07%)
Short Trade:
3 191 (49.93%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
4.74 USD
Perdita media:
-4.81 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-40.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.08 USD (1)
Crescita mensile:
8.63%
Previsione annuale:
104.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 567.51 USD
Massimale:
1 567.51 USD (54.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.41% (1 567.51 USD)
Per equità:
12.76% (260.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6390
XAUUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -482
XAUUSD -235
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -13K
XAUUSD -27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.89 USD
Worst Trade: -235 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.46 USD
Massima perdita consecutiva: -40.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 92
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I want to be a person who will become rich quietly and slowly.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 16:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
QuietlyRich
30USD al mese
-25%
0
0
USD
2.1K
USD
101
99%
6 391
49%
67%
0.95
-0.11
USD
54%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.