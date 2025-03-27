SignauxSections
Sheng Sheng Zhang

QuietlyRich

Sheng Sheng Zhang
0 avis
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -25%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 391
Bénéfice trades:
3 146 (49.22%)
Perte trades:
3 245 (50.77%)
Meilleure transaction:
100.89 USD
Pire transaction:
-235.08 USD
Bénéfice brut:
14 900.00 USD (761 848 pips)
Perte brute:
-15 616.93 USD (802 437 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (30.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
104.69 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
66.88%
Charge de dépôt maximale:
20.17%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
3 200 (50.07%)
Courts trades:
3 191 (49.93%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
4.74 USD
Perte moyenne:
-4.81 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-40.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-235.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.50%
Prévision annuelle:
115.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 567.51 USD
Maximal:
1 567.51 USD (54.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.41% (1 567.51 USD)
Par fonds propres:
12.76% (260.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6390
XAUUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -482
XAUUSD -235
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -13K
XAUUSD -27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.89 USD
Pire transaction: -235 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30.46 USD
Perte consécutive maximale: -40.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 92
I want to be a person who will become rich quietly and slowly.
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 17:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 14:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 16:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
