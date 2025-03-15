- Büyüme
İşlemler:
548
Kârla kapanan işlemler:
383 (69.89%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (30.11%)
En iyi işlem:
206.22 USD
En kötü işlem:
-213.94 USD
Brüt kâr:
3 042.96 USD (139 580 pips)
Brüt zarar:
-1 795.66 USD (139 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (43.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
938.42 USD (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.13%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
345 (62.96%)
Satış işlemleri:
203 (37.04%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-10.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-146.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.94 USD (1)
Aylık büyüme:
1.36%
Yıllık tahmin:
18.94%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
329.63 USD (6.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.25% (329.63 USD)
Varlığa göre:
26.27% (1 201.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|260
|EURUSD
|203
|USDCAD
|45
|archived
|21
|GBPUSD
|12
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-16
|EURUSD
|-19
|USDCAD
|2
|archived
|1.2K
|GBPUSD
|36
|EURGBP
|4
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-3.1K
|EURUSD
|1.7K
|USDCAD
|-526
|archived
|0
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|280
|AUDNZD
|106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +206.22 USD
En kötü işlem: -214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +43.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 3
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 3
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real18
|0.00 × 3
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
