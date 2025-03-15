SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Black Flash
Dany Wardiyanto

Black Flash

Dany Wardiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
548
Kârla kapanan işlemler:
383 (69.89%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (30.11%)
En iyi işlem:
206.22 USD
En kötü işlem:
-213.94 USD
Brüt kâr:
3 042.96 USD (139 580 pips)
Brüt zarar:
-1 795.66 USD (139 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (43.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
938.42 USD (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.13%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
345 (62.96%)
Satış işlemleri:
203 (37.04%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
2.28 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-10.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-146.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-213.94 USD (1)
Aylık büyüme:
1.36%
Yıllık tahmin:
18.94%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
329.63 USD (6.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.25% (329.63 USD)
Varlığa göre:
26.27% (1 201.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 260
EURUSD 203
USDCAD 45
archived 21
GBPUSD 12
EURGBP 5
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -16
EURUSD -19
USDCAD 2
archived 1.2K
GBPUSD 36
EURGBP 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -3.1K
EURUSD 1.7K
USDCAD -526
archived 0
GBPUSD 1.2K
EURGBP 280
AUDNZD 106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +206.22 USD
En kötü işlem: -214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +43.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.92 USD

İnceleme yok
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.59% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.76% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.84% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 05:06
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
No swaps are charged
2025.08.19 02:28
No swaps are charged
2025.08.19 02:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 06:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.14 23:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.9% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 12:40
No swaps are charged on the signal account
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.