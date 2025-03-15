- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
548
Profit Trade:
383 (69.89%)
Loss Trade:
165 (30.11%)
Best Trade:
206.22 USD
Worst Trade:
-213.94 USD
Profitto lordo:
3 042.96 USD (139 580 pips)
Perdita lorda:
-1 795.66 USD (139 998 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (43.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
938.42 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.13%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
345 (62.96%)
Short Trade:
203 (37.04%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
7.95 USD
Perdita media:
-10.88 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-146.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.94 USD (1)
Crescita mensile:
1.42%
Previsione annuale:
18.94%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
329.63 USD (6.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.25% (329.63 USD)
Per equità:
26.27% (1 201.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|260
|EURUSD
|203
|USDCAD
|45
|archived
|21
|GBPUSD
|12
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-16
|EURUSD
|-19
|USDCAD
|2
|archived
|1.2K
|GBPUSD
|36
|EURGBP
|4
|AUDNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-3.1K
|EURUSD
|1.7K
|USDCAD
|-526
|archived
|0
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|280
|AUDNZD
|106
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +206.22 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +43.86 USD
Massima perdita consecutiva: -146.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 3
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 3
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real18
|0.00 × 3
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
Swissquote-Live2
|0.00 × 1
379 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
33%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
30
96%
548
69%
99%
1.69
2.28
USD
USD
26%
1:500