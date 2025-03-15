SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Black Flash
Dany Wardiyanto

Black Flash

Dany Wardiyanto
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
548
Profit Trade:
383 (69.89%)
Loss Trade:
165 (30.11%)
Best Trade:
206.22 USD
Worst Trade:
-213.94 USD
Profitto lordo:
3 042.96 USD (139 580 pips)
Perdita lorda:
-1 795.66 USD (139 998 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (43.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
938.42 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.13%
Massimo carico di deposito:
5.44%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
345 (62.96%)
Short Trade:
203 (37.04%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
2.28 USD
Profitto medio:
7.95 USD
Perdita media:
-10.88 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-146.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-213.94 USD (1)
Crescita mensile:
1.42%
Previsione annuale:
18.94%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
329.63 USD (6.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.25% (329.63 USD)
Per equità:
26.27% (1 201.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 260
EURUSD 203
USDCAD 45
archived 21
GBPUSD 12
EURGBP 5
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -16
EURUSD -19
USDCAD 2
archived 1.2K
GBPUSD 36
EURGBP 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3.1K
EURUSD 1.7K
USDCAD -526
archived 0
GBPUSD 1.2K
EURGBP 280
AUDNZD 106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +206.22 USD
Worst Trade: -214 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +43.86 USD
Massima perdita consecutiva: -146.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Trade
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 7
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 3
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
GKFX-Live-5
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 3
RistonCapital-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 10
Exness-Real18
0.00 × 3
ICMCapital-Real
0.00 × 2
Swissquote-Live2
0.00 × 1
379 più
Non ci sono recensioni
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.59% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.76% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.84% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 05:06
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
No swaps are charged
2025.08.19 02:28
No swaps are charged
2025.08.19 02:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 06:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.14 23:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.9% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 12:40
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Black Flash
30USD al mese
33%
0
0
USD
5.1K
USD
30
96%
548
69%
99%
1.69
2.28
USD
26%
1:500
