Dany Wardiyanto

Black Flash

Dany Wardiyanto
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
548
Bénéfice trades:
383 (69.89%)
Perte trades:
165 (30.11%)
Meilleure transaction:
206.22 USD
Pire transaction:
-213.94 USD
Bénéfice brut:
3 042.96 USD (139 580 pips)
Perte brute:
-1 795.66 USD (139 998 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (43.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
938.42 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
99.13%
Charge de dépôt maximale:
5.44%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.78
Longs trades:
345 (62.96%)
Courts trades:
203 (37.04%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
2.28 USD
Bénéfice moyen:
7.95 USD
Perte moyenne:
-10.88 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-146.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-213.94 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.00%
Prévision annuelle:
23.20%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
329.63 USD (6.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.25% (329.63 USD)
Par fonds propres:
26.27% (1 201.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 260
EURUSD 203
USDCAD 45
archived 21
GBPUSD 12
EURGBP 5
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -16
EURUSD -19
USDCAD 2
archived 1.2K
GBPUSD 36
EURGBP 4
AUDNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -3.1K
EURUSD 1.7K
USDCAD -526
archived 0
GBPUSD 1.2K
EURGBP 280
AUDNZD 106
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +206.22 USD
Pire transaction: -214 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +43.86 USD
Perte consécutive maximale: -146.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Trade
0.00 × 1
JPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Headway-Real
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 7
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
JFD-Live02
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 3
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
GKFX-Live-5
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 3
RistonCapital-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 10
Exness-Real18
0.00 × 3
ICMCapital-Real
0.00 × 2
Swissquote-Live2
0.00 × 1
379 plus...
Aucun avis
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.59% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.76% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.84% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 05:06
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 02:28
No swaps are charged
2025.08.19 02:28
No swaps are charged
2025.08.19 02:28
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 18:21
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.06.30 06:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.14 23:46
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.9% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 03:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 12:40
No swaps are charged on the signal account
