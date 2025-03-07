SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Steady Yeti
Profalgo Limited

Steady Yeti

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
179 hafta
1 / 704 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 208%
Pepperstone-Edge14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 249
Kârla kapanan işlemler:
1 737 (77.23%)
Zararla kapanan işlemler:
512 (22.77%)
En iyi işlem:
30.16 USD
En kötü işlem:
-40.17 USD
Brüt kâr:
1 773.89 USD (211 083 pips)
Brüt zarar:
-1 327.81 USD (144 524 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (37.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.17 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
71.53%
Maks. mevduat yükü:
13.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.41
Alış işlemleri:
883 (39.26%)
Satış işlemleri:
1 366 (60.74%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
1.02 USD
Ortalama zarar:
-2.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-58.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.86 USD (5)
Aylık büyüme:
0.74%
Yıllık tahmin:
8.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.44 USD
Maksimum:
101.26 USD (17.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.44% (47.92 USD)
Varlığa göre:
40.81% (236.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.p 623
NZDCAD.p 402
AUDNZD.p 297
EURCAD.p 176
EURAUD.p 142
GBPAUD.p 131
USDCHF.p 95
GBPCHF.p 93
EURGBP.p 69
GBPCAD.p 66
GBPUSD.p 57
EURCHF.p 57
USDCAD.p 22
AUDUSD.p 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.p 368
NZDCAD.p 162
AUDNZD.p 12
EURCAD.p -14
EURAUD.p -61
GBPAUD.p 0
USDCHF.p -2
GBPCHF.p -11
EURGBP.p 2
GBPCAD.p -12
GBPUSD.p -6
EURCHF.p 8
USDCAD.p 3
AUDUSD.p -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.p 41K
NZDCAD.p 22K
AUDNZD.p 189
EURCAD.p -164
EURAUD.p 1K
GBPAUD.p 1.6K
USDCHF.p 650
GBPCHF.p 713
EURGBP.p 718
GBPCAD.p -704
GBPUSD.p -87
EURCHF.p 1.4K
USDCAD.p 589
AUDUSD.p -182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.16 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +37.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Running 2 EA's with manual interventions in case needed


Higher risk setup

İnceleme yok
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 07:00
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.4% of days out of 1046 days of the signal's entire lifetime.
