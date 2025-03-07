SegnaliSezioni
Steady Yeti

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
179 settimane
1 / 704 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 208%
Pepperstone-Edge14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 249
Profit Trade:
1 737 (77.23%)
Loss Trade:
512 (22.77%)
Best Trade:
30.16 USD
Worst Trade:
-40.17 USD
Profitto lordo:
1 773.89 USD (211 083 pips)
Perdita lorda:
-1 327.81 USD (144 524 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (37.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
71.53%
Massimo carico di deposito:
13.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
883 (39.26%)
Short Trade:
1 366 (60.74%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-2.59 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-58.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.86 USD (5)
Crescita mensile:
0.59%
Previsione annuale:
8.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.44 USD
Massimale:
101.26 USD (17.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.44% (47.92 USD)
Per equità:
40.81% (236.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.p 623
NZDCAD.p 402
AUDNZD.p 297
EURCAD.p 176
EURAUD.p 142
GBPAUD.p 131
USDCHF.p 95
GBPCHF.p 93
EURGBP.p 69
GBPCAD.p 66
GBPUSD.p 57
EURCHF.p 57
USDCAD.p 22
AUDUSD.p 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.p 368
NZDCAD.p 162
AUDNZD.p 12
EURCAD.p -14
EURAUD.p -61
GBPAUD.p 0
USDCHF.p -2
GBPCHF.p -11
EURGBP.p 2
GBPCAD.p -12
GBPUSD.p -6
EURCHF.p 8
USDCAD.p 3
AUDUSD.p -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.p 41K
NZDCAD.p 22K
AUDNZD.p 189
EURCAD.p -164
EURAUD.p 1K
GBPAUD.p 1.6K
USDCHF.p 650
GBPCHF.p 713
EURGBP.p 718
GBPCAD.p -704
GBPUSD.p -87
EURCHF.p 1.4K
USDCAD.p 589
AUDUSD.p -182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.16 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +37.04 USD
Massima perdita consecutiva: -58.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Running 2 EA's with manual interventions in case needed


Higher risk setup

Non ci sono recensioni
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 07:00
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.4% of days out of 1046 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Steady Yeti
30USD al mese
208%
1
704
USD
661
USD
179
100%
2 249
77%
72%
1.33
0.20
USD
41%
1:500
