- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 249
Profit Trade:
1 737 (77.23%)
Loss Trade:
512 (22.77%)
Best Trade:
30.16 USD
Worst Trade:
-40.17 USD
Profitto lordo:
1 773.89 USD (211 083 pips)
Perdita lorda:
-1 327.81 USD (144 524 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (37.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
71.53%
Massimo carico di deposito:
13.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.41
Long Trade:
883 (39.26%)
Short Trade:
1 366 (60.74%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-2.59 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-58.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.86 USD (5)
Crescita mensile:
0.59%
Previsione annuale:
8.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.44 USD
Massimale:
101.26 USD (17.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.44% (47.92 USD)
Per equità:
40.81% (236.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.p
|623
|NZDCAD.p
|402
|AUDNZD.p
|297
|EURCAD.p
|176
|EURAUD.p
|142
|GBPAUD.p
|131
|USDCHF.p
|95
|GBPCHF.p
|93
|EURGBP.p
|69
|GBPCAD.p
|66
|GBPUSD.p
|57
|EURCHF.p
|57
|USDCAD.p
|22
|AUDUSD.p
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.p
|368
|NZDCAD.p
|162
|AUDNZD.p
|12
|EURCAD.p
|-14
|EURAUD.p
|-61
|GBPAUD.p
|0
|USDCHF.p
|-2
|GBPCHF.p
|-11
|EURGBP.p
|2
|GBPCAD.p
|-12
|GBPUSD.p
|-6
|EURCHF.p
|8
|USDCAD.p
|3
|AUDUSD.p
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.p
|41K
|NZDCAD.p
|22K
|AUDNZD.p
|189
|EURCAD.p
|-164
|EURAUD.p
|1K
|GBPAUD.p
|1.6K
|USDCHF.p
|650
|GBPCHF.p
|713
|EURGBP.p
|718
|GBPCAD.p
|-704
|GBPUSD.p
|-87
|EURCHF.p
|1.4K
|USDCAD.p
|589
|AUDUSD.p
|-182
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.16 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +37.04 USD
Massima perdita consecutiva: -58.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Running 2 EA's with manual interventions in case needed
Higher risk setup
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
208%
1
704
USD
USD
661
USD
USD
179
100%
2 249
77%
72%
1.33
0.20
USD
USD
41%
1:500