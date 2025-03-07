SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Steady Yeti
Profalgo Limited

Steady Yeti

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
179 semaines
1 / 704 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 208%
Pepperstone-Edge14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 249
Bénéfice trades:
1 737 (77.23%)
Perte trades:
512 (22.77%)
Meilleure transaction:
30.16 USD
Pire transaction:
-40.17 USD
Bénéfice brut:
1 773.89 USD (211 083 pips)
Perte brute:
-1 327.81 USD (144 524 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (37.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.17 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
71.53%
Charge de dépôt maximale:
13.40%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.41
Longs trades:
883 (39.26%)
Courts trades:
1 366 (60.74%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
1.02 USD
Perte moyenne:
-2.59 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-58.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.86 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.59%
Prévision annuelle:
8.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.44 USD
Maximal:
101.26 USD (17.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.44% (47.92 USD)
Par fonds propres:
40.81% (236.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.p 623
NZDCAD.p 402
AUDNZD.p 297
EURCAD.p 176
EURAUD.p 142
GBPAUD.p 131
USDCHF.p 95
GBPCHF.p 93
EURGBP.p 69
GBPCAD.p 66
GBPUSD.p 57
EURCHF.p 57
USDCAD.p 22
AUDUSD.p 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.p 368
NZDCAD.p 162
AUDNZD.p 12
EURCAD.p -14
EURAUD.p -61
GBPAUD.p 0
USDCHF.p -2
GBPCHF.p -11
EURGBP.p 2
GBPCAD.p -12
GBPUSD.p -6
EURCHF.p 8
USDCAD.p 3
AUDUSD.p -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.p 41K
NZDCAD.p 22K
AUDNZD.p 189
EURCAD.p -164
EURAUD.p 1K
GBPAUD.p 1.6K
USDCHF.p 650
GBPCHF.p 713
EURGBP.p 718
GBPCAD.p -704
GBPUSD.p -87
EURCHF.p 1.4K
USDCAD.p 589
AUDUSD.p -182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.16 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +37.04 USD
Perte consécutive maximale: -58.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Running 2 EA's with manual interventions in case needed


Higher risk setup

Aucun avis
2025.07.03 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 06:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 07:00
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.4% of days out of 1046 days of the signal's entire lifetime.
