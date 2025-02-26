SinyallerBölümler
Leo Ance Sundara Ganda

CRYPTECH WORLD TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 25%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
240
Kârla kapanan işlemler:
175 (72.91%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (27.08%)
En iyi işlem:
6.53 USD
En kötü işlem:
-19.87 USD
Brüt kâr:
523.30 USD (5 270 811 pips)
Brüt zarar:
-447.48 USD (4 412 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (51.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.34 USD (21)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
10.27%
Maks. mevduat yükü:
3.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
120 (50.00%)
Satış işlemleri:
120 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-6.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.09 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.21%
Yıllık tahmin:
-14.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
90.40 USD (22.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.19% (90.10 USD)
Varlığa göre:
4.23% (17.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 76
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 858K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.53 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +51.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
