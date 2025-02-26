SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CRYPTECH WORLD TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

CRYPTECH WORLD TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 26%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
239
Bénéfice trades:
175 (73.22%)
Perte trades:
64 (26.78%)
Meilleure transaction:
6.53 USD
Pire transaction:
-19.87 USD
Bénéfice brut:
523.30 USD (5 270 811 pips)
Perte brute:
-446.46 USD (4 402 422 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (51.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.34 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
10.27%
Charge de dépôt maximale:
3.40%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.85
Longs trades:
120 (50.21%)
Courts trades:
119 (49.79%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
2.99 USD
Perte moyenne:
-6.98 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-11.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.09 USD (2)
Croissance mensuelle:
-0.94%
Prévision annuelle:
-11.45%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
90.40 USD (22.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.19% (90.10 USD)
Par fonds propres:
4.23% (17.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 77
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 868K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.53 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +51.30 USD
Perte consécutive maximale: -11.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Aucun avis
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.83% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 19:17
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.92% of days out of 264 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 19:32
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.17% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 18:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 17:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 18:33
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.89% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 19:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.55% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 19:32
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.68% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 16:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 19:41
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.73% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 17:57
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CRYPTECH WORLD TopTenTraders WMC
50 USD par mois
26%
0
0
USD
377
USD
40
100%
239
73%
10%
1.17
0.32
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.