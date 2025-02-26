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Сигналы / MetaTrader 4 / CRYPTECH WORLD TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

CRYPTECH WORLD TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
Leo Ance Sundara Ganda

Leo Ance Sundara Ganda

Hello, I'm Leo.
Since 2010, I start trading and so many lesson from forex market. If you ever trade on Marketiva, we are on same experience level. 😊
I have team development EA and forex group administrator. If you want to join Indonesia trader competition, you are on right place.
0 отзывов
86 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 -14%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
311 (64.79%)
Убыточных трейдов:
169 (35.21%)
Лучший трейд:
26.01 USD
Худший трейд:
-19.87 USD
Общая прибыль:
962.32 USD (9 666 008 pips)
Общий убыток:
-1 002.83 USD (9 965 624 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (51.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.34 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
9.25%
Макс. загрузка депозита:
4.11%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
247 (51.46%)
Коротких трейдов:
233 (48.54%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
3.09 USD
Средний убыток:
-5.93 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-38.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.31 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.76%
Годовой прогноз:
-9.19%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.87 USD
Максимальная:
214.90 USD (52.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.93% (214.90 USD)
По эквити:
4.90% (10.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -300K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.01 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +51.30 USD
Макс. убыток в серии: -38.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 20
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
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Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Нет отзывов
2026.02.12 18:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.09 20:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 18:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 17:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 303 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 19:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.83% of days out of 269 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 19:17
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.92% of days out of 264 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 19:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 19:45
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 18:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 19:32
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.17% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 18:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 17:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 18:33
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.89% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CRYPTECH WORLD TopTenTraders WMC
50 USD в месяц
-14%
0
0
USD
259
USD
86
100%
480
64%
9%
0.95
-0.08
USD
53%
1:500
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