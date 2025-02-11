- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 544
Kârla kapanan işlemler:
3 139 (69.08%)
Zararla kapanan işlemler:
1 405 (30.92%)
En iyi işlem:
1 020.99 USD
En kötü işlem:
-222.02 USD
Brüt kâr:
24 770.80 USD (783 999 pips)
Brüt zarar:
-16 118.28 USD (673 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (25.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 723.44 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.08%
Maks. mevduat yükü:
16.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.81
Alış işlemleri:
923 (20.31%)
Satış işlemleri:
3 621 (79.69%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.90 USD
Ortalama kâr:
7.89 USD
Ortalama zarar:
-11.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-1 770.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 770.64 USD (19)
Aylık büyüme:
1.16%
Yıllık tahmin:
14.07%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 798.75 USD (17.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.02% (1 798.75 USD)
Varlığa göre:
42.91% (4 766.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD..
|2028
|AUDCAD..
|1754
|GBPUSD..
|516
|UT100
|226
|XAUUSD..
|17
|BTCUSD
|1
|US500
|1
|USOUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD..
|922
|AUDCAD..
|1.5K
|GBPUSD..
|799
|UT100
|4.5K
|XAUUSD..
|902
|BTCUSD
|13
|US500
|0
|USOUSD
|54
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD..
|-62K
|AUDCAD..
|6K
|GBPUSD..
|-9.8K
|UT100
|147K
|XAUUSD..
|3.5K
|BTCUSD
|26K
|US500
|19
|USOUSD
|540
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 020.99 USD
En kötü işlem: -222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +25.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 770.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Profitable System Over Time 📈
System tested since 01/01/2010 – Live since 01/01/2019.
Simply analyze the data. The numbers speak for themselves.
Things to Keep in Mind:
- Learn how the signal copy function works: MQL5 Signal Copying Guide
- Minimum account leverage: 1:500.
- Stable 24/7 server connection and realiable Broker. I recommend using AXI for optimal performance.
- If AXI is not available in your country, you can try MEX, another broker where the system performs seamlessly.
About Us:
- Telegram: asterysc
- Instagram: asterysc
- Website: asterysc.com
Disclaimer:
- Past performance is no guarantee of future performance.
- Suscribe to my signal under your responsability.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
286%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
100
94%
4 544
69%
97%
1.53
1.90
USD
USD
43%
1:500