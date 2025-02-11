SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Asterysc Hunter 3
Neriax Group, S.L.

Asterysc Hunter 3

Neriax Group, S.L.
0 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 286%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 544
Kârla kapanan işlemler:
3 139 (69.08%)
Zararla kapanan işlemler:
1 405 (30.92%)
En iyi işlem:
1 020.99 USD
En kötü işlem:
-222.02 USD
Brüt kâr:
24 770.80 USD (783 999 pips)
Brüt zarar:
-16 118.28 USD (673 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (25.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 723.44 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.08%
Maks. mevduat yükü:
16.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.81
Alış işlemleri:
923 (20.31%)
Satış işlemleri:
3 621 (79.69%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.90 USD
Ortalama kâr:
7.89 USD
Ortalama zarar:
-11.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-1 770.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 770.64 USD (19)
Aylık büyüme:
1.16%
Yıllık tahmin:
14.07%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 798.75 USD (17.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.02% (1 798.75 USD)
Varlığa göre:
42.91% (4 766.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.. 2028
AUDCAD.. 1754
GBPUSD.. 516
UT100 226
XAUUSD.. 17
BTCUSD 1
US500 1
USOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.. 922
AUDCAD.. 1.5K
GBPUSD.. 799
UT100 4.5K
XAUUSD.. 902
BTCUSD 13
US500 0
USOUSD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.. -62K
AUDCAD.. 6K
GBPUSD.. -9.8K
UT100 147K
XAUUSD.. 3.5K
BTCUSD 26K
US500 19
USOUSD 540
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 020.99 USD
En kötü işlem: -222 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +25.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 770.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Profitable System Over Time 📈

System tested since 01/01/2010 – Live since 01/01/2019.
Simply analyze the data. The numbers speak for themselves.

Things to Keep in Mind:

  • Learn how the signal copy function works: MQL5 Signal Copying Guide
  • Minimum account leverage: 1:500.
  • Stable 24/7 server connection and realiable Broker. I recommend using AXI for optimal performance.
  • If AXI is not available in your country, you can try MEX, another broker where the system performs seamlessly.  


About Us:

Disclaimer:

  • Past performance is no guarantee of future performance.
  • Suscribe to my signal under your responsability.


Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Asterysc Hunter 3
Ayda 75 USD
286%
0
0
USD
7.6K
USD
100
94%
4 544
69%
97%
1.53
1.90
USD
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

