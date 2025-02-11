- Büyüme
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
95 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (9.52%)
En iyi işlem:
1 074.31 USD
En kötü işlem:
-152.93 USD
Brüt kâr:
3 271.70 USD (582 514 pips)
Brüt zarar:
-412.82 USD (423 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (38.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 729.14 USD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
15.71%
Maks. mevduat yükü:
8.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.54
Alış işlemleri:
56 (53.33%)
Satış işlemleri:
49 (46.67%)
Kâr faktörü:
7.93
Beklenen getiri:
27.23 USD
Ortalama kâr:
34.44 USD
Ortalama zarar:
-41.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-227.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.90 USD (3)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
21.06%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
227.90 USD (3.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.75% (227.41 USD)
Varlığa göre:
35.58% (1 900.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|94
|archived
|10
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|105
|archived
|2.8K
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|159K
|archived
|0
|EURUSD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
