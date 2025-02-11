SinyallerBölümler
Wanna Fernando

BTC Striker Pro

Wanna Fernando
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 59%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
105
Kârla kapanan işlemler:
95 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (9.52%)
En iyi işlem:
1 074.31 USD
En kötü işlem:
-152.93 USD
Brüt kâr:
3 271.70 USD (582 514 pips)
Brüt zarar:
-412.82 USD (423 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (38.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 729.14 USD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
15.71%
Maks. mevduat yükü:
8.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.54
Alış işlemleri:
56 (53.33%)
Satış işlemleri:
49 (46.67%)
Kâr faktörü:
7.93
Beklenen getiri:
27.23 USD
Ortalama kâr:
34.44 USD
Ortalama zarar:
-41.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-227.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.90 USD (3)
Aylık büyüme:
1.68%
Yıllık tahmin:
21.06%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
227.90 USD (3.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.75% (227.41 USD)
Varlığa göre:
35.58% (1 900.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 94
archived 10
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 105
archived 2.8K
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 159K
archived 0
EURUSD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 074.31 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
189 daha fazla...
BTC Striker Pro
İnceleme yok
2025.07.08 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 02:31
Share of trading days is too low
2025.04.22 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.12 01:26
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.06% of days out of the 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.12 01:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.13% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 07:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 19:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.16 22:57
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.76% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 10:03
Share of trading days is too low
2025.02.28 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 17:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC Striker Pro
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
3.7K
USD
52
89%
105
90%
16%
7.92
27.23
USD
36%
1:500
Kopyala

