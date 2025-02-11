SegnaliSezioni
BTC Striker Pro
Wanna Fernando

BTC Striker Pro

Wanna Fernando
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 59%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
95 (90.47%)
Loss Trade:
10 (9.52%)
Best Trade:
1 074.31 USD
Worst Trade:
-152.93 USD
Profitto lordo:
3 271.70 USD (582 514 pips)
Perdita lorda:
-412.82 USD (423 045 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (38.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 729.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
15.71%
Massimo carico di deposito:
8.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.54
Long Trade:
56 (53.33%)
Short Trade:
49 (46.67%)
Fattore di profitto:
7.93
Profitto previsto:
27.23 USD
Profitto medio:
34.44 USD
Perdita media:
-41.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-227.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.90 USD (3)
Crescita mensile:
1.70%
Previsione annuale:
21.06%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
227.90 USD (3.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.75% (227.41 USD)
Per equità:
35.58% (1 900.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 94
archived 10
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 105
archived 2.8K
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 159K
archived 0
EURUSD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 074.31 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.98 USD
Massima perdita consecutiva: -227.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
189 più
BTC Striker Pro
Non ci sono recensioni
2025.07.08 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 02:31
Share of trading days is too low
2025.04.22 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.12 01:26
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.06% of days out of the 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.12 01:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.13% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 07:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 19:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.16 22:57
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.76% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 10:03
Share of trading days is too low
2025.02.28 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 17:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC Striker Pro
30USD al mese
59%
0
0
USD
3.7K
USD
52
89%
105
90%
16%
7.92
27.23
USD
36%
1:500
