- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
105
Profit Trade:
95 (90.47%)
Loss Trade:
10 (9.52%)
Best Trade:
1 074.31 USD
Worst Trade:
-152.93 USD
Profitto lordo:
3 271.70 USD (582 514 pips)
Perdita lorda:
-412.82 USD (423 045 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (38.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 729.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
15.71%
Massimo carico di deposito:
8.82%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.54
Long Trade:
56 (53.33%)
Short Trade:
49 (46.67%)
Fattore di profitto:
7.93
Profitto previsto:
27.23 USD
Profitto medio:
34.44 USD
Perdita media:
-41.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-227.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-227.90 USD (3)
Crescita mensile:
1.70%
Previsione annuale:
21.06%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
227.90 USD (3.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.75% (227.41 USD)
Per equità:
35.58% (1 900.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|94
|archived
|10
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|105
|archived
|2.8K
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|159K
|archived
|0
|EURUSD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 074.31 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.98 USD
Massima perdita consecutiva: -227.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
BTC Striker Pro
