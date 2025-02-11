SignauxSections
Wanna Fernando

BTC Striker Pro

Wanna Fernando
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 59%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
105
Bénéfice trades:
95 (90.47%)
Perte trades:
10 (9.52%)
Meilleure transaction:
1 074.31 USD
Pire transaction:
-152.93 USD
Bénéfice brut:
3 271.70 USD (582 514 pips)
Perte brute:
-412.82 USD (423 045 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (38.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 729.14 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
15.71%
Charge de dépôt maximale:
8.82%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
12.54
Longs trades:
56 (53.33%)
Courts trades:
49 (46.67%)
Facteur de profit:
7.93
Rendement attendu:
27.23 USD
Bénéfice moyen:
34.44 USD
Perte moyenne:
-41.28 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-227.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-227.90 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.71%
Prévision annuelle:
21.06%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
227.90 USD (3.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.75% (227.41 USD)
Par fonds propres:
35.58% (1 900.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 94
archived 10
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 105
archived 2.8K
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 159K
archived 0
EURUSD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 074.31 USD
Pire transaction: -153 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +38.98 USD
Perte consécutive maximale: -227.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
189 plus...
BTC Striker Pro
Aucun avis
2025.07.08 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 22:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 02:31
Share of trading days is too low
2025.04.22 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.12 01:26
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.06% of days out of the 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.12 01:26
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.13% of days out of 192 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 07:39
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.18 19:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.16 22:57
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.76% of days out of 168 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 02:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.07 10:03
Share of trading days is too low
2025.02.28 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 17:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
