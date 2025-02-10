- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
416
Kârla kapanan işlemler:
232 (55.76%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (44.23%)
En iyi işlem:
1 305.33 EUR
En kötü işlem:
-2 776.50 EUR
Brüt kâr:
31 659.14 EUR (52 337 pips)
Brüt zarar:
-23 116.10 EUR (30 062 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (748.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 597.77 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
3.09%
Maks. mevduat yükü:
155.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
290 (69.71%)
Satış işlemleri:
126 (30.29%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
20.54 EUR
Ortalama kâr:
136.46 EUR
Ortalama zarar:
-125.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 007.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 776.50 EUR (1)
Aylık büyüme:
53.47%
Yıllık tahmin:
648.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 153.69 EUR
Maksimum:
3 199.31 EUR (30.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.90% (2 776.50 EUR)
Varlığa göre:
84.96% (6 224.86 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|333
|GBPJPY
|82
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-1.5K
|EURJPY
|-6
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|2.4K
|EURJPY
|-3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 305.33 EUR
En kötü işlem: -2 777 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +748.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 007.12 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.09 × 45
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.10 × 10
|
ICMarkets-Live23
|0.36 × 25
|
EGlobal-Cent7
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.58 × 118
|
ICMarketsSC-Live26
|0.61 × 89
|
ICMarkets-Live24
|0.75 × 4
|
CLMarkets02-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|0.84 × 129
|
ICMarkets-Live10
|0.88 × 82
|
Alpari-Pro.ECN
|0.97 × 36
|
EverFX2-Real1
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|1.05 × 140
|
AxioryAsia-02Live
|1.14 × 7
Price Action Trader
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
242%
0
0
USD
USD
15K
EUR
EUR
33
0%
416
55%
3%
1.36
20.54
EUR
EUR
85%
1:500