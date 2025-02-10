SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EnergiTrade
Guillaume Christophe Daniel Vergez

EnergiTrade

Guillaume Christophe Daniel Vergez
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 242%
ICMarkets-Live23
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
416
Kârla kapanan işlemler:
232 (55.76%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (44.23%)
En iyi işlem:
1 305.33 EUR
En kötü işlem:
-2 776.50 EUR
Brüt kâr:
31 659.14 EUR (52 337 pips)
Brüt zarar:
-23 116.10 EUR (30 062 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (748.38 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 597.77 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
3.09%
Maks. mevduat yükü:
155.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
2.67
Alış işlemleri:
290 (69.71%)
Satış işlemleri:
126 (30.29%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
20.54 EUR
Ortalama kâr:
136.46 EUR
Ortalama zarar:
-125.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 007.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 776.50 EUR (1)
Aylık büyüme:
53.47%
Yıllık tahmin:
648.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 153.69 EUR
Maksimum:
3 199.31 EUR (30.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.90% (2 776.50 EUR)
Varlığa göre:
84.96% (6 224.86 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 333
GBPJPY 82
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -1.5K
EURJPY -6
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY 2.4K
EURJPY -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 305.33 EUR
En kötü işlem: -2 777 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +748.38 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 007.12 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 13
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.09 × 45
ForexTimeFXTM-ECN
0.10 × 10
ICMarkets-Live23
0.36 × 25
EGlobal-Cent7
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 118
ICMarketsSC-Live26
0.61 × 89
ICMarkets-Live24
0.75 × 4
CLMarkets02-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 102
ICMarketsSC-Live25
0.84 × 129
ICMarkets-Live10
0.88 × 82
Alpari-Pro.ECN
0.97 × 36
EverFX2-Real1
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 2
ICMarkets-Live04
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.05 × 140
AxioryAsia-02Live
1.14 × 7
29 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Price Action Trader
İnceleme yok
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 15:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 16:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 20:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.24 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EnergiTrade
Ayda 30 USD
242%
0
0
USD
15K
EUR
33
0%
416
55%
3%
1.36
20.54
EUR
85%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.