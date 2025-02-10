SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EnergiTrade
Guillaume Christophe Daniel Vergez

EnergiTrade

Guillaume Christophe Daniel Vergez
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 242%
ICMarkets-Live23
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
416
Bénéfice trades:
232 (55.76%)
Perte trades:
184 (44.23%)
Meilleure transaction:
1 305.33 EUR
Pire transaction:
-2 776.50 EUR
Bénéfice brut:
31 659.14 EUR (52 337 pips)
Perte brute:
-23 116.10 EUR (30 062 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (748.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 597.77 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
3.09%
Charge de dépôt maximale:
155.60%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
2.67
Longs trades:
290 (69.71%)
Courts trades:
126 (30.29%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
20.54 EUR
Bénéfice moyen:
136.46 EUR
Perte moyenne:
-125.63 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 007.12 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 776.50 EUR (1)
Croissance mensuelle:
59.25%
Prévision annuelle:
718.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 153.69 EUR
Maximal:
3 199.31 EUR (30.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.90% (2 776.50 EUR)
Par fonds propres:
84.96% (6 224.86 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 333
GBPJPY 82
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -1.5K
EURJPY -6
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY 2.4K
EURJPY -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 305.33 EUR
Pire transaction: -2 777 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +748.38 EUR
Perte consécutive maximale: -1 007.12 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 13
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.09 × 45
ForexTimeFXTM-ECN
0.10 × 10
ICMarkets-Live23
0.36 × 25
EGlobal-Cent7
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 118
ICMarketsSC-Live26
0.61 × 89
ICMarkets-Live24
0.75 × 4
CLMarkets02-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 102
ICMarketsSC-Live25
0.84 × 129
ICMarkets-Live10
0.88 × 82
Alpari-Pro.ECN
0.97 × 36
EverFX2-Real1
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 2
ICMarkets-Live04
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.05 × 140
AxioryAsia-02Live
1.14 × 7
29 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Price Action Trader
Aucun avis
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 15:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 16:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 20:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.24 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EnergiTrade
30 USD par mois
242%
0
0
USD
15K
EUR
33
0%
416
55%
3%
1.36
20.54
EUR
85%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.