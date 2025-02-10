- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
416
Profit Trade:
232 (55.76%)
Loss Trade:
184 (44.23%)
Best Trade:
1 305.33 EUR
Worst Trade:
-2 776.50 EUR
Profitto lordo:
31 659.14 EUR (52 337 pips)
Perdita lorda:
-23 116.10 EUR (30 062 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (748.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 597.77 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
3.09%
Massimo carico di deposito:
155.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
290 (69.71%)
Short Trade:
126 (30.29%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
20.54 EUR
Profitto medio:
136.46 EUR
Perdita media:
-125.63 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-1 007.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 776.50 EUR (1)
Crescita mensile:
53.47%
Previsione annuale:
648.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 153.69 EUR
Massimale:
3 199.31 EUR (30.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.90% (2 776.50 EUR)
Per equità:
84.96% (6 224.86 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|333
|GBPJPY
|82
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|-1.5K
|EURJPY
|-6
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|GBPJPY
|2.4K
|EURJPY
|-3
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 305.33 EUR
Worst Trade: -2 777 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +748.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 007.12 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 13
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.09 × 45
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.10 × 10
|
ICMarkets-Live23
|0.36 × 25
|
EGlobal-Cent7
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.58 × 118
|
ICMarketsSC-Live26
|0.61 × 89
|
ICMarkets-Live24
|0.75 × 4
|
CLMarkets02-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|0.84 × 129
|
ICMarkets-Live10
|0.88 × 82
|
Alpari-Pro.ECN
|0.97 × 36
|
EverFX2-Real1
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|1.05 × 140
|
AxioryAsia-02Live
|1.14 × 7
Price Action Trader
