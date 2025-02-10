SegnaliSezioni
Guillaume Christophe Daniel Vergez

EnergiTrade

Guillaume Christophe Daniel Vergez
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 242%
ICMarkets-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
416
Profit Trade:
232 (55.76%)
Loss Trade:
184 (44.23%)
Best Trade:
1 305.33 EUR
Worst Trade:
-2 776.50 EUR
Profitto lordo:
31 659.14 EUR (52 337 pips)
Perdita lorda:
-23 116.10 EUR (30 062 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (748.38 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 597.77 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
3.09%
Massimo carico di deposito:
155.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.67
Long Trade:
290 (69.71%)
Short Trade:
126 (30.29%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
20.54 EUR
Profitto medio:
136.46 EUR
Perdita media:
-125.63 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-1 007.12 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 776.50 EUR (1)
Crescita mensile:
53.47%
Previsione annuale:
648.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 153.69 EUR
Massimale:
3 199.31 EUR (30.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.90% (2 776.50 EUR)
Per equità:
84.96% (6 224.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 333
GBPJPY 82
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
GBPJPY -1.5K
EURJPY -6
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
GBPJPY 2.4K
EURJPY -3
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 305.33 EUR
Worst Trade: -2 777 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +748.38 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 007.12 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 13
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.09 × 45
ForexTimeFXTM-ECN
0.10 × 10
ICMarkets-Live23
0.36 × 25
EGlobal-Cent7
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 118
ICMarketsSC-Live26
0.61 × 89
ICMarkets-Live24
0.75 × 4
CLMarkets02-Live
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 102
ICMarketsSC-Live25
0.84 × 129
ICMarkets-Live10
0.88 × 82
Alpari-Pro.ECN
0.97 × 36
EverFX2-Real1
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live06
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.00 × 2
ICMarkets-Live04
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.05 × 140
AxioryAsia-02Live
1.14 × 7
29 più
Price Action Trader
Non ci sono recensioni
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 15:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 16:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 20:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 14:46
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.24 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.24 17:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
