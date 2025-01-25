SinyallerBölümler
Babak Alamdar

GoldPulse AI DayTrade NewsFilter Off

Babak Alamdar
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 33%
ICMarketsEU-MT5-5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
113 (83.08%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (16.91%)
En iyi işlem:
4.11 USD
En kötü işlem:
-20.51 USD
Brüt kâr:
295.15 USD (29 355 pips)
Brüt zarar:
-195.45 USD (18 479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (60.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.72 USD (25)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
1.31%
Maks. mevduat yükü:
4.62%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
96 (70.59%)
Satış işlemleri:
40 (29.41%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-8.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-23.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.09 USD (4)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
6.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
35.75 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.79% (35.63 USD)
Varlığa göre:
4.13% (16.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 56
XAUGBP 29
XAUEUR 17
XAUJPY 15
XAUCHF 10
XAUAUD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 28
XAUGBP 33
XAUEUR 26
XAUJPY 5
XAUCHF -2
XAUAUD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
XAUGBP 2.7K
XAUEUR 2.5K
XAUJPY 869
XAUCHF -67
XAUAUD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.11 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.79 × 1887
ICMarketsEU-MT5-5
2.81 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
10.69 × 497
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Running GoldPulse AI with Default setting /News Filter=False for day trades/ News Filter=True for Night trade






Anyone 

