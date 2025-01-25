- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
113 (83.08%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (16.91%)
En iyi işlem:
4.11 USD
En kötü işlem:
-20.51 USD
Brüt kâr:
295.15 USD (29 355 pips)
Brüt zarar:
-195.45 USD (18 479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (60.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.72 USD (25)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
1.31%
Maks. mevduat yükü:
4.62%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
96 (70.59%)
Satış işlemleri:
40 (29.41%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-8.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-23.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.09 USD (4)
Aylık büyüme:
0.51%
Yıllık tahmin:
6.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
35.75 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.79% (35.63 USD)
Varlığa göre:
4.13% (16.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|XAUGBP
|29
|XAUEUR
|17
|XAUJPY
|15
|XAUCHF
|10
|XAUAUD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28
|XAUGBP
|33
|XAUEUR
|26
|XAUJPY
|5
|XAUCHF
|-2
|XAUAUD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|XAUGBP
|2.7K
|XAUEUR
|2.5K
|XAUJPY
|869
|XAUCHF
|-67
|XAUAUD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.11 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Running GoldPulse AI with Default setting /News Filter=False for day trades/ News Filter=True for Night trade
İnceleme yok
