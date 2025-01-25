SignauxSections
Babak Alamdar

GoldPulse AI DayTrade NewsFilter Off

Babak Alamdar
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 33%
ICMarketsEU-MT5-5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
136
Bénéfice trades:
113 (83.08%)
Perte trades:
23 (16.91%)
Meilleure transaction:
4.11 USD
Pire transaction:
-20.51 USD
Bénéfice brut:
295.15 USD (29 355 pips)
Perte brute:
-195.45 USD (18 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (60.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.72 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
1.31%
Charge de dépôt maximale:
4.62%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
2.79
Longs trades:
96 (70.59%)
Courts trades:
40 (29.41%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
2.61 USD
Perte moyenne:
-8.50 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-23.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.09 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.51%
Prévision annuelle:
6.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
35.75 USD (8.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.79% (35.63 USD)
Par fonds propres:
4.13% (16.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 56
XAUGBP 29
XAUEUR 17
XAUJPY 15
XAUCHF 10
XAUAUD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 28
XAUGBP 33
XAUEUR 26
XAUJPY 5
XAUCHF -2
XAUAUD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2K
XAUGBP 2.7K
XAUEUR 2.5K
XAUJPY 869
XAUCHF -67
XAUAUD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.11 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.72 USD
Perte consécutive maximale: -23.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.79 × 1887
ICMarketsEU-MT5-5
2.81 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
10.69 × 497
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Running GoldPulse AI with Default setting /News Filter=False for day trades/ News Filter=True for Night trade






Aucun avis
2025.10.21 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 20:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 18:23
Share of trading days is too low
2025.08.07 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 18:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Share of trading days is too low
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
