Trades:
136
Bénéfice trades:
113 (83.08%)
Perte trades:
23 (16.91%)
Meilleure transaction:
4.11 USD
Pire transaction:
-20.51 USD
Bénéfice brut:
295.15 USD (29 355 pips)
Perte brute:
-195.45 USD (18 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (60.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.72 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
1.31%
Charge de dépôt maximale:
4.62%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
23 minutes
Facteur de récupération:
2.79
Longs trades:
96 (70.59%)
Courts trades:
40 (29.41%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.73 USD
Bénéfice moyen:
2.61 USD
Perte moyenne:
-8.50 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-23.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.09 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.51%
Prévision annuelle:
6.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
35.75 USD (8.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.79% (35.63 USD)
Par fonds propres:
4.13% (16.19 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|XAUGBP
|29
|XAUEUR
|17
|XAUJPY
|15
|XAUCHF
|10
|XAUAUD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|28
|XAUGBP
|33
|XAUEUR
|26
|XAUJPY
|5
|XAUCHF
|-2
|XAUAUD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.2K
|XAUGBP
|2.7K
|XAUEUR
|2.5K
|XAUJPY
|869
|XAUCHF
|-67
|XAUAUD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Meilleure transaction: +4.11 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.72 USD
Perte consécutive maximale: -23.09 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.79 × 1887
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.81 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|10.69 × 497
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
