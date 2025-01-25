- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
113 (83.08%)
Loss Trade:
23 (16.91%)
Best Trade:
4.11 USD
Worst Trade:
-20.51 USD
Profitto lordo:
295.15 USD (29 355 pips)
Perdita lorda:
-195.45 USD (18 479 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (60.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.72 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
1.31%
Massimo carico di deposito:
4.62%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
2.79
Long Trade:
96 (70.59%)
Short Trade:
40 (29.41%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-8.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.09 USD (4)
Crescita mensile:
0.51%
Previsione annuale:
6.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
35.75 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.79% (35.63 USD)
Per equità:
4.13% (16.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|XAUGBP
|29
|XAUEUR
|17
|XAUJPY
|15
|XAUCHF
|10
|XAUAUD
|9
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|XAUGBP
|33
|XAUEUR
|26
|XAUJPY
|5
|XAUCHF
|-2
|XAUAUD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|XAUGBP
|2.7K
|XAUEUR
|2.5K
|XAUJPY
|869
|XAUCHF
|-67
|XAUAUD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.11 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.72 USD
Massima perdita consecutiva: -23.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.79 × 1887
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.81 × 132
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|10.69 × 497
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
33%
0
0
USD
USD
400
USD
USD
57
100%
136
83%
1%
1.51
0.73
USD
USD
9%
1:500