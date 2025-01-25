SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldPulse AI DayTrade NewsFilter Off
Babak Alamdar

GoldPulse AI DayTrade NewsFilter Off

Babak Alamdar
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 33%
ICMarketsEU-MT5-5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
113 (83.08%)
Loss Trade:
23 (16.91%)
Best Trade:
4.11 USD
Worst Trade:
-20.51 USD
Profitto lordo:
295.15 USD (29 355 pips)
Perdita lorda:
-195.45 USD (18 479 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (60.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.72 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
1.31%
Massimo carico di deposito:
4.62%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
2.79
Long Trade:
96 (70.59%)
Short Trade:
40 (29.41%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-8.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-23.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.09 USD (4)
Crescita mensile:
0.51%
Previsione annuale:
6.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
35.75 USD (8.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.79% (35.63 USD)
Per equità:
4.13% (16.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 56
XAUGBP 29
XAUEUR 17
XAUJPY 15
XAUCHF 10
XAUAUD 9
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 28
XAUGBP 33
XAUEUR 26
XAUJPY 5
XAUCHF -2
XAUAUD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.2K
XAUGBP 2.7K
XAUEUR 2.5K
XAUJPY 869
XAUCHF -67
XAUAUD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.11 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.72 USD
Massima perdita consecutiva: -23.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.79 × 1887
ICMarketsEU-MT5-5
2.81 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 1
RoboForex-Pro
10.69 × 497
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Running GoldPulse AI with Default setting /News Filter=False for day trades/ News Filter=True for Night trade






Best brokers with reduced commissions (direct rebates to traders without involving third parties) : Broker 1   Broker 2  Broker 3  Broker 4

Anyone 

- using this link:  Darwinex Zero   or

- using the coupon code GOLDPULSEAI when signing up 

--> will get a discount on their sign up


Non ci sono recensioni
2025.10.21 20:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 20:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 08:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 18:23
Share of trading days is too low
2025.08.07 21:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 18:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.23 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 16:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
Share of trading days is too low
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 21:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldPulse AI DayTrade NewsFilter Off
1000USD al mese
33%
0
0
USD
400
USD
57
100%
136
83%
1%
1.51
0.73
USD
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.