İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
292 (66.51%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (33.49%)
En iyi işlem:
3 577.82 HKD
En kötü işlem:
-355.06 HKD
Brüt kâr:
23 358.75 HKD (315 231 pips)
Brüt zarar:
-10 160.39 HKD (164 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (4 890.12 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
4 890.12 HKD (25)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
83.60%
Maks. mevduat yükü:
20.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
5.24
Alış işlemleri:
271 (61.73%)
Satış işlemleri:
168 (38.27%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
30.06 HKD
Ortalama kâr:
80.00 HKD
Ortalama zarar:
-69.12 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-1 555.66 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 555.66 HKD (23)
Aylık büyüme:
21.46%
Yıllık tahmin:
260.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
2 518.01 HKD (14.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.67% (2 518.01 HKD)
Varlığa göre:
20.16% (1 007.96 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|56
|NZDJPY
|38
|EURJPY
|36
|GBPAUD
|34
|USDCHF
|29
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|26
|NZDCHF
|25
|AUDJPY
|22
|NZDCAD
|22
|GBPCAD
|19
|EURGBP
|17
|CHFJPY
|15
|AUDCAD
|14
|XAUUSD
|9
|EURCHF
|8
|NZDUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|210
|NZDJPY
|57
|EURJPY
|121
|GBPAUD
|-389
|USDCHF
|72
|EURUSD
|121
|GBPUSD
|843
|GBPJPY
|-29
|NZDCHF
|33
|AUDJPY
|55
|NZDCAD
|-37
|GBPCAD
|-45
|EURGBP
|-15
|CHFJPY
|77
|AUDCAD
|-75
|XAUUSD
|717
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|-72
|GBPNZD
|8
|EURAUD
|16
|AUDUSD
|9
|CADJPY
|6
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|6
|EURCAD
|5
|CADCHF
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|-2.1K
|NZDJPY
|7K
|EURJPY
|17K
|GBPAUD
|-56K
|USDCHF
|5.9K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|87K
|GBPJPY
|-4K
|NZDCHF
|4.2K
|AUDJPY
|6.9K
|NZDCAD
|-4.7K
|GBPCAD
|-5.2K
|EURGBP
|-931
|CHFJPY
|11K
|AUDCAD
|-8.6K
|XAUUSD
|78K
|EURCHF
|1.1K
|NZDUSD
|-7.2K
|GBPNZD
|1.4K
|EURAUD
|2.6K
|AUDUSD
|930
|CADJPY
|884
|EURNZD
|571
|AUDCHF
|473
|EURCAD
|705
|CADCHF
|263
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +3 577.82 HKD
En kötü işlem: -355 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +4 890.12 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 555.66 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.24 × 17
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 930
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 1306
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 764
|
ICMarketsSC-Live23
|0.49 × 819
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9593
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3766
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live22
|0.76 × 150
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live20
|0.76 × 535
|
ICMarkets-Live15
|0.76 × 72
|
ICMarketsSC-Live18
|0.77 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4270
