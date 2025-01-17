SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GTTM 1
Wing Ki Tze

GTTM 1

Wing Ki Tze
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 438%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
292 (66.51%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (33.49%)
En iyi işlem:
3 577.82 HKD
En kötü işlem:
-355.06 HKD
Brüt kâr:
23 358.75 HKD (315 231 pips)
Brüt zarar:
-10 160.39 HKD (164 892 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (4 890.12 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
4 890.12 HKD (25)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
83.60%
Maks. mevduat yükü:
20.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
5.24
Alış işlemleri:
271 (61.73%)
Satış işlemleri:
168 (38.27%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
30.06 HKD
Ortalama kâr:
80.00 HKD
Ortalama zarar:
-69.12 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-1 555.66 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 555.66 HKD (23)
Aylık büyüme:
21.46%
Yıllık tahmin:
260.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
2 518.01 HKD (14.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.67% (2 518.01 HKD)
Varlığa göre:
20.16% (1 007.96 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 56
NZDJPY 38
EURJPY 36
GBPAUD 34
USDCHF 29
EURUSD 28
GBPUSD 27
GBPJPY 26
NZDCHF 25
AUDJPY 22
NZDCAD 22
GBPCAD 19
EURGBP 17
CHFJPY 15
AUDCAD 14
XAUUSD 9
EURCHF 8
NZDUSD 3
GBPNZD 2
EURAUD 2
AUDUSD 2
CADJPY 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 210
NZDJPY 57
EURJPY 121
GBPAUD -389
USDCHF 72
EURUSD 121
GBPUSD 843
GBPJPY -29
NZDCHF 33
AUDJPY 55
NZDCAD -37
GBPCAD -45
EURGBP -15
CHFJPY 77
AUDCAD -75
XAUUSD 717
EURCHF 1
NZDUSD -72
GBPNZD 8
EURAUD 16
AUDUSD 9
CADJPY 6
EURNZD 3
AUDCHF 6
EURCAD 5
CADCHF 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD -2.1K
NZDJPY 7K
EURJPY 17K
GBPAUD -56K
USDCHF 5.9K
EURUSD 12K
GBPUSD 87K
GBPJPY -4K
NZDCHF 4.2K
AUDJPY 6.9K
NZDCAD -4.7K
GBPCAD -5.2K
EURGBP -931
CHFJPY 11K
AUDCAD -8.6K
XAUUSD 78K
EURCHF 1.1K
NZDUSD -7.2K
GBPNZD 1.4K
EURAUD 2.6K
AUDUSD 930
CADJPY 884
EURNZD 571
AUDCHF 473
EURCAD 705
CADCHF 263
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 577.82 HKD
En kötü işlem: -355 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +4 890.12 HKD
Maksimum ardışık zarar: -1 555.66 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.24 × 17
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 930
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1306
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 764
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 819
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9593
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3766
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.76 × 150
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.76 × 535
ICMarkets-Live15
0.76 × 72
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 13
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4270
160 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 21:14
Share of trading days is too low
2025.06.06 08:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 21:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 18:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 06:27
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 13.13% of days out of the 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GTTM 1
Ayda 30 USD
438%
0
0
USD
6.6K
HKD
37
100%
439
66%
84%
2.29
30.06
HKD
23%
1:500
