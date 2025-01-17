- Crescita
Trade:
439
Profit Trade:
292 (66.51%)
Loss Trade:
147 (33.49%)
Best Trade:
3 577.82 HKD
Worst Trade:
-355.06 HKD
Profitto lordo:
23 358.75 HKD (315 231 pips)
Perdita lorda:
-10 160.39 HKD (164 892 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (4 890.12 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
4 890.12 HKD (25)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
83.60%
Massimo carico di deposito:
20.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
271 (61.73%)
Short Trade:
168 (38.27%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
30.06 HKD
Profitto medio:
80.00 HKD
Perdita media:
-69.12 HKD
Massime perdite consecutive:
23 (-1 555.66 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-1 555.66 HKD (23)
Crescita mensile:
21.46%
Previsione annuale:
260.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
2 518.01 HKD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.67% (2 518.01 HKD)
Per equità:
20.16% (1 007.96 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|56
|NZDJPY
|38
|EURJPY
|36
|GBPAUD
|34
|USDCHF
|29
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|26
|NZDCHF
|25
|AUDJPY
|22
|NZDCAD
|22
|GBPCAD
|19
|EURGBP
|17
|CHFJPY
|15
|AUDCAD
|14
|XAUUSD
|9
|EURCHF
|8
|NZDUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|CADCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|210
|NZDJPY
|57
|EURJPY
|121
|GBPAUD
|-389
|USDCHF
|72
|EURUSD
|121
|GBPUSD
|843
|GBPJPY
|-29
|NZDCHF
|33
|AUDJPY
|55
|NZDCAD
|-37
|GBPCAD
|-45
|EURGBP
|-15
|CHFJPY
|77
|AUDCAD
|-75
|XAUUSD
|717
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|-72
|GBPNZD
|8
|EURAUD
|16
|AUDUSD
|9
|CADJPY
|6
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|6
|EURCAD
|5
|CADCHF
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-2.1K
|NZDJPY
|7K
|EURJPY
|17K
|GBPAUD
|-56K
|USDCHF
|5.9K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|87K
|GBPJPY
|-4K
|NZDCHF
|4.2K
|AUDJPY
|6.9K
|NZDCAD
|-4.7K
|GBPCAD
|-5.2K
|EURGBP
|-931
|CHFJPY
|11K
|AUDCAD
|-8.6K
|XAUUSD
|78K
|EURCHF
|1.1K
|NZDUSD
|-7.2K
|GBPNZD
|1.4K
|EURAUD
|2.6K
|AUDUSD
|930
|CADJPY
|884
|EURNZD
|571
|AUDCHF
|473
|EURCAD
|705
|CADCHF
|263
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 577.82 HKD
Worst Trade: -355 HKD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +4 890.12 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 555.66 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
|0.24 × 17
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 930
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 1306
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 764
ICMarketsSC-Live23
|0.49 × 819
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9593
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3766
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
Exness-Real17
|0.70 × 20
ICMarkets-Live22
|0.76 × 150
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
|0.76 × 535
ICMarkets-Live15
|0.76 × 72
ICMarketsSC-Live18
|0.77 × 13
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4270
