Wing Ki Tze

GTTM 1

Wing Ki Tze
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 438%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
292 (66.51%)
Loss Trade:
147 (33.49%)
Best Trade:
3 577.82 HKD
Worst Trade:
-355.06 HKD
Profitto lordo:
23 358.75 HKD (315 231 pips)
Perdita lorda:
-10 160.39 HKD (164 892 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (4 890.12 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
4 890.12 HKD (25)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
83.60%
Massimo carico di deposito:
20.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
5.24
Long Trade:
271 (61.73%)
Short Trade:
168 (38.27%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
30.06 HKD
Profitto medio:
80.00 HKD
Perdita media:
-69.12 HKD
Massime perdite consecutive:
23 (-1 555.66 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-1 555.66 HKD (23)
Crescita mensile:
21.46%
Previsione annuale:
260.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
2 518.01 HKD (14.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.67% (2 518.01 HKD)
Per equità:
20.16% (1 007.96 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 56
NZDJPY 38
EURJPY 36
GBPAUD 34
USDCHF 29
EURUSD 28
GBPUSD 27
GBPJPY 26
NZDCHF 25
AUDJPY 22
NZDCAD 22
GBPCAD 19
EURGBP 17
CHFJPY 15
AUDCAD 14
XAUUSD 9
EURCHF 8
NZDUSD 3
GBPNZD 2
EURAUD 2
AUDUSD 2
CADJPY 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 210
NZDJPY 57
EURJPY 121
GBPAUD -389
USDCHF 72
EURUSD 121
GBPUSD 843
GBPJPY -29
NZDCHF 33
AUDJPY 55
NZDCAD -37
GBPCAD -45
EURGBP -15
CHFJPY 77
AUDCAD -75
XAUUSD 717
EURCHF 1
NZDUSD -72
GBPNZD 8
EURAUD 16
AUDUSD 9
CADJPY 6
EURNZD 3
AUDCHF 6
EURCAD 5
CADCHF 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -2.1K
NZDJPY 7K
EURJPY 17K
GBPAUD -56K
USDCHF 5.9K
EURUSD 12K
GBPUSD 87K
GBPJPY -4K
NZDCHF 4.2K
AUDJPY 6.9K
NZDCAD -4.7K
GBPCAD -5.2K
EURGBP -931
CHFJPY 11K
AUDCAD -8.6K
XAUUSD 78K
EURCHF 1.1K
NZDUSD -7.2K
GBPNZD 1.4K
EURAUD 2.6K
AUDUSD 930
CADJPY 884
EURNZD 571
AUDCHF 473
EURCAD 705
CADCHF 263
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 577.82 HKD
Worst Trade: -355 HKD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +4 890.12 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 555.66 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.24 × 17
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 930
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1306
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 764
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 819
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9593
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3766
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.76 × 150
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.76 × 535
ICMarkets-Live15
0.76 × 72
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 13
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4270
160 più
Non ci sono recensioni
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 21:14
Share of trading days is too low
2025.06.06 08:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 21:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 18:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 06:27
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 13.13% of days out of the 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GTTM 1
30USD al mese
438%
0
0
USD
6.6K
HKD
37
100%
439
66%
84%
2.29
30.06
HKD
23%
1:500
