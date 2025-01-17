- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
439
Bénéfice trades:
292 (66.51%)
Perte trades:
147 (33.49%)
Meilleure transaction:
3 577.82 HKD
Pire transaction:
-355.06 HKD
Bénéfice brut:
23 358.75 HKD (315 231 pips)
Perte brute:
-10 160.39 HKD (164 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (4 890.12 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 890.12 HKD (25)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
83.60%
Charge de dépôt maximale:
20.67%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
5.24
Longs trades:
271 (61.73%)
Courts trades:
168 (38.27%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
30.06 HKD
Bénéfice moyen:
80.00 HKD
Perte moyenne:
-69.12 HKD
Pertes consécutives maximales:
23 (-1 555.66 HKD)
Perte consécutive maximale:
-1 555.66 HKD (23)
Croissance mensuelle:
1.36%
Prévision annuelle:
16.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
2 518.01 HKD (14.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.67% (2 518.01 HKD)
Par fonds propres:
20.16% (1 007.96 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD
|56
|NZDJPY
|38
|EURJPY
|36
|GBPAUD
|34
|USDCHF
|29
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|27
|GBPJPY
|26
|NZDCHF
|25
|AUDJPY
|22
|NZDCAD
|22
|GBPCAD
|19
|EURGBP
|17
|CHFJPY
|15
|AUDCAD
|14
|XAUUSD
|9
|EURCHF
|8
|NZDUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|1
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|CADCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|210
|NZDJPY
|57
|EURJPY
|121
|GBPAUD
|-389
|USDCHF
|72
|EURUSD
|121
|GBPUSD
|843
|GBPJPY
|-29
|NZDCHF
|33
|AUDJPY
|55
|NZDCAD
|-37
|GBPCAD
|-45
|EURGBP
|-15
|CHFJPY
|77
|AUDCAD
|-75
|XAUUSD
|717
|EURCHF
|1
|NZDUSD
|-72
|GBPNZD
|8
|EURAUD
|16
|AUDUSD
|9
|CADJPY
|6
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|6
|EURCAD
|5
|CADCHF
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|-2.1K
|NZDJPY
|7K
|EURJPY
|17K
|GBPAUD
|-56K
|USDCHF
|5.9K
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|87K
|GBPJPY
|-4K
|NZDCHF
|4.2K
|AUDJPY
|6.9K
|NZDCAD
|-4.7K
|GBPCAD
|-5.2K
|EURGBP
|-931
|CHFJPY
|11K
|AUDCAD
|-8.6K
|XAUUSD
|78K
|EURCHF
|1.1K
|NZDUSD
|-7.2K
|GBPNZD
|1.4K
|EURAUD
|2.6K
|AUDUSD
|930
|CADJPY
|884
|EURNZD
|571
|AUDCHF
|473
|EURCAD
|705
|CADCHF
|263
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 577.82 HKD
Pire transaction: -355 HKD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +4 890.12 HKD
Perte consécutive maximale: -1 555.66 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.24 × 17
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 930
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 1306
|
ICMarketsSC-Live12
|0.48 × 764
|
ICMarketsSC-Live23
|0.49 × 819
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9593
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3766
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live22
|0.76 × 150
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.76 × 42
|
ICMarketsSC-Live20
|0.76 × 535
|
ICMarkets-Live15
|0.76 × 72
|
ICMarketsSC-Live18
|0.77 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.79 × 4270
160 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
438%
0
0
USD
USD
6.6K
HKD
HKD
37
100%
439
66%
84%
2.29
30.06
HKD
HKD
23%
1:500