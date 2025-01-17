SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GTTM 1
Wing Ki Tze

GTTM 1

Wing Ki Tze
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 438%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
439
Bénéfice trades:
292 (66.51%)
Perte trades:
147 (33.49%)
Meilleure transaction:
3 577.82 HKD
Pire transaction:
-355.06 HKD
Bénéfice brut:
23 358.75 HKD (315 231 pips)
Perte brute:
-10 160.39 HKD (164 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (4 890.12 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 890.12 HKD (25)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
83.60%
Charge de dépôt maximale:
20.67%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
5.24
Longs trades:
271 (61.73%)
Courts trades:
168 (38.27%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
30.06 HKD
Bénéfice moyen:
80.00 HKD
Perte moyenne:
-69.12 HKD
Pertes consécutives maximales:
23 (-1 555.66 HKD)
Perte consécutive maximale:
-1 555.66 HKD (23)
Croissance mensuelle:
1.36%
Prévision annuelle:
16.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
2 518.01 HKD (14.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.67% (2 518.01 HKD)
Par fonds propres:
20.16% (1 007.96 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 56
NZDJPY 38
EURJPY 36
GBPAUD 34
USDCHF 29
EURUSD 28
GBPUSD 27
GBPJPY 26
NZDCHF 25
AUDJPY 22
NZDCAD 22
GBPCAD 19
EURGBP 17
CHFJPY 15
AUDCAD 14
XAUUSD 9
EURCHF 8
NZDUSD 3
GBPNZD 2
EURAUD 2
AUDUSD 2
CADJPY 1
EURNZD 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
CADCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 210
NZDJPY 57
EURJPY 121
GBPAUD -389
USDCHF 72
EURUSD 121
GBPUSD 843
GBPJPY -29
NZDCHF 33
AUDJPY 55
NZDCAD -37
GBPCAD -45
EURGBP -15
CHFJPY 77
AUDCAD -75
XAUUSD 717
EURCHF 1
NZDUSD -72
GBPNZD 8
EURAUD 16
AUDUSD 9
CADJPY 6
EURNZD 3
AUDCHF 6
EURCAD 5
CADCHF 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -2.1K
NZDJPY 7K
EURJPY 17K
GBPAUD -56K
USDCHF 5.9K
EURUSD 12K
GBPUSD 87K
GBPJPY -4K
NZDCHF 4.2K
AUDJPY 6.9K
NZDCAD -4.7K
GBPCAD -5.2K
EURGBP -931
CHFJPY 11K
AUDCAD -8.6K
XAUUSD 78K
EURCHF 1.1K
NZDUSD -7.2K
GBPNZD 1.4K
EURAUD 2.6K
AUDUSD 930
CADJPY 884
EURNZD 571
AUDCHF 473
EURCAD 705
CADCHF 263
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 577.82 HKD
Pire transaction: -355 HKD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +4 890.12 HKD
Perte consécutive maximale: -1 555.66 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IronFXBM-Real10
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.24 × 17
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 930
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1306
ICMarketsSC-Live12
0.48 × 764
ICMarketsSC-Live23
0.49 × 819
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9593
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3766
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.76 × 150
FPMarketsLLC-Live4
0.76 × 42
ICMarketsSC-Live20
0.76 × 535
ICMarkets-Live15
0.76 × 72
ICMarketsSC-Live18
0.77 × 13
FusionMarkets-Demo
0.79 × 4270
160 plus...
Aucun avis
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 02:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 21:14
Share of trading days is too low
2025.06.06 08:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 01:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.31 21:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 06:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 18:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 08:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.22 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 06:27
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 13.13% of days out of the 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GTTM 1
30 USD par mois
438%
0
0
USD
6.6K
HKD
37
100%
439
66%
84%
2.29
30.06
HKD
23%
1:500
Copier

