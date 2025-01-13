- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 175
Kârla kapanan işlemler:
822 (69.95%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (30.04%)
En iyi işlem:
33 630.00 JPY
En kötü işlem:
-43 014.00 JPY
Brüt kâr:
1 748 189.00 JPY (408 021 pips)
Brüt zarar:
-2 305 267.00 JPY (487 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
157 (240 482.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
274 962.00 JPY (114)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
100.28%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
722 (61.45%)
Satış işlemleri:
453 (38.55%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-474.11 JPY
Ortalama kâr:
2 126.75 JPY
Ortalama zarar:
-6 530.50 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
58 (-763 974.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-763 974.00 JPY (58)
Aylık büyüme:
-3.41%
Yıllık tahmin:
-41.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
557 078.00 JPY
Maksimum:
1 172 796.00 JPY (139.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.38% (923 844.00 JPY)
Varlığa göre:
48.21% (675 537.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADCHF-b
|348
|AUDCHF-b
|244
|GBPJPY-b
|148
|CHFJPY-b
|148
|EURAUD-b
|104
|AUDJPY-b
|60
|AUDUSD-b
|43
|EURCAD-b
|33
|EURGBP-b
|11
|EURUSD-b
|10
|GBPUSD-b
|9
|USDJPY-b
|4
|GBPAUD-b
|4
|AUDCAD-b
|3
|TRYJPY-b
|2
|NZDCHF-b
|2
|USDZAR-b
|1
|GBPCAD-b
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADCHF-b
|-4.5K
|AUDCHF-b
|-3.4K
|GBPJPY-b
|973
|CHFJPY-b
|1.5K
|EURAUD-b
|-790
|AUDJPY-b
|1.5K
|AUDUSD-b
|379
|EURCAD-b
|19
|EURGBP-b
|19
|EURUSD-b
|22
|GBPUSD-b
|-46
|USDJPY-b
|27
|GBPAUD-b
|-623
|AUDCAD-b
|60
|TRYJPY-b
|-3
|NZDCHF-b
|18
|USDZAR-b
|2
|GBPCAD-b
|-33
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADCHF-b
|-93K
|AUDCHF-b
|-90K
|GBPJPY-b
|58K
|CHFJPY-b
|61K
|EURAUD-b
|-13K
|AUDJPY-b
|16K
|AUDUSD-b
|5K
|EURCAD-b
|561
|EURGBP-b
|381
|EURUSD-b
|795
|GBPUSD-b
|-912
|USDJPY-b
|1K
|GBPAUD-b
|-27K
|AUDCAD-b
|675
|TRYJPY-b
|-390
|NZDCHF-b
|401
|USDZAR-b
|2.2K
|GBPCAD-b
|-372
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33 630.00 JPY
En kötü işlem: -43 014 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 114
Maksimum ardışık kayıp: 58
Maksimum ardışık kâr: +240 482.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -763 974.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
524K
JPY
JPY
54
0%
1 175
69%
100%
0.75
-474.11
JPY
JPY
48%
1:25