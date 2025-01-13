SinyallerBölümler
jin he

MT4 KA

jin he
0 inceleme
Güvenilirlik
54 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 38%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 175
Kârla kapanan işlemler:
822 (69.95%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (30.04%)
En iyi işlem:
33 630.00 JPY
En kötü işlem:
-43 014.00 JPY
Brüt kâr:
1 748 189.00 JPY (408 021 pips)
Brüt zarar:
-2 305 267.00 JPY (487 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
157 (240 482.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
274 962.00 JPY (114)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
100.28%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
722 (61.45%)
Satış işlemleri:
453 (38.55%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-474.11 JPY
Ortalama kâr:
2 126.75 JPY
Ortalama zarar:
-6 530.50 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
58 (-763 974.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-763 974.00 JPY (58)
Aylık büyüme:
-3.41%
Yıllık tahmin:
-41.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
557 078.00 JPY
Maksimum:
1 172 796.00 JPY (139.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.38% (923 844.00 JPY)
Varlığa göre:
48.21% (675 537.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADCHF-b 348
AUDCHF-b 244
GBPJPY-b 148
CHFJPY-b 148
EURAUD-b 104
AUDJPY-b 60
AUDUSD-b 43
EURCAD-b 33
EURGBP-b 11
EURUSD-b 10
GBPUSD-b 9
USDJPY-b 4
GBPAUD-b 4
AUDCAD-b 3
TRYJPY-b 2
NZDCHF-b 2
USDZAR-b 1
GBPCAD-b 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADCHF-b -4.5K
AUDCHF-b -3.4K
GBPJPY-b 973
CHFJPY-b 1.5K
EURAUD-b -790
AUDJPY-b 1.5K
AUDUSD-b 379
EURCAD-b 19
EURGBP-b 19
EURUSD-b 22
GBPUSD-b -46
USDJPY-b 27
GBPAUD-b -623
AUDCAD-b 60
TRYJPY-b -3
NZDCHF-b 18
USDZAR-b 2
GBPCAD-b -33
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADCHF-b -93K
AUDCHF-b -90K
GBPJPY-b 58K
CHFJPY-b 61K
EURAUD-b -13K
AUDJPY-b 16K
AUDUSD-b 5K
EURCAD-b 561
EURGBP-b 381
EURUSD-b 795
GBPUSD-b -912
USDJPY-b 1K
GBPAUD-b -27K
AUDCAD-b 675
TRYJPY-b -390
NZDCHF-b 401
USDZAR-b 2.2K
GBPCAD-b -372
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33 630.00 JPY
En kötü işlem: -43 014 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 114
Maksimum ardışık kayıp: 58
Maksimum ardışık kâr: +240 482.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -763 974.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 03:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
