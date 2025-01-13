- Croissance
Trades:
1 175
Bénéfice trades:
822 (69.95%)
Perte trades:
353 (30.04%)
Meilleure transaction:
33 630.00 JPY
Pire transaction:
-43 014.00 JPY
Bénéfice brut:
1 748 189.00 JPY (408 021 pips)
Perte brute:
-2 305 267.00 JPY (487 564 pips)
Gains consécutifs maximales:
157 (240 482.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
274 962.00 JPY (114)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
100.28%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
722 (61.45%)
Courts trades:
453 (38.55%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-474.11 JPY
Bénéfice moyen:
2 126.75 JPY
Perte moyenne:
-6 530.50 JPY
Pertes consécutives maximales:
58 (-763 974.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-763 974.00 JPY (58)
Croissance mensuelle:
-3.41%
Prévision annuelle:
-41.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
557 078.00 JPY
Maximal:
1 172 796.00 JPY (139.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.38% (923 844.00 JPY)
Par fonds propres:
48.21% (675 537.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CADCHF-b
|348
|AUDCHF-b
|244
|GBPJPY-b
|148
|CHFJPY-b
|148
|EURAUD-b
|104
|AUDJPY-b
|60
|AUDUSD-b
|43
|EURCAD-b
|33
|EURGBP-b
|11
|EURUSD-b
|10
|GBPUSD-b
|9
|USDJPY-b
|4
|GBPAUD-b
|4
|AUDCAD-b
|3
|TRYJPY-b
|2
|NZDCHF-b
|2
|USDZAR-b
|1
|GBPCAD-b
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CADCHF-b
|-4.5K
|AUDCHF-b
|-3.4K
|GBPJPY-b
|973
|CHFJPY-b
|1.5K
|EURAUD-b
|-790
|AUDJPY-b
|1.5K
|AUDUSD-b
|379
|EURCAD-b
|19
|EURGBP-b
|19
|EURUSD-b
|22
|GBPUSD-b
|-46
|USDJPY-b
|27
|GBPAUD-b
|-623
|AUDCAD-b
|60
|TRYJPY-b
|-3
|NZDCHF-b
|18
|USDZAR-b
|2
|GBPCAD-b
|-33
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CADCHF-b
|-93K
|AUDCHF-b
|-90K
|GBPJPY-b
|58K
|CHFJPY-b
|61K
|EURAUD-b
|-13K
|AUDJPY-b
|16K
|AUDUSD-b
|5K
|EURCAD-b
|561
|EURGBP-b
|381
|EURUSD-b
|795
|GBPUSD-b
|-912
|USDJPY-b
|1K
|GBPAUD-b
|-27K
|AUDCAD-b
|675
|TRYJPY-b
|-390
|NZDCHF-b
|401
|USDZAR-b
|2.2K
|GBPCAD-b
|-372
Meilleure transaction: +33 630.00 JPY
Pire transaction: -43 014 JPY
Gains consécutifs maximales: 114
Pertes consécutives maximales: 58
Bénéfice consécutif maximal: +240 482.00 JPY
Perte consécutive maximale: -763 974.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
