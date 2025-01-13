SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT4 KA
jin he

MT4 KA

jin he
0 avis
Fiabilité
54 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 38%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 175
Bénéfice trades:
822 (69.95%)
Perte trades:
353 (30.04%)
Meilleure transaction:
33 630.00 JPY
Pire transaction:
-43 014.00 JPY
Bénéfice brut:
1 748 189.00 JPY (408 021 pips)
Perte brute:
-2 305 267.00 JPY (487 564 pips)
Gains consécutifs maximales:
157 (240 482.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
274 962.00 JPY (114)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
100.28%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
722 (61.45%)
Courts trades:
453 (38.55%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-474.11 JPY
Bénéfice moyen:
2 126.75 JPY
Perte moyenne:
-6 530.50 JPY
Pertes consécutives maximales:
58 (-763 974.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-763 974.00 JPY (58)
Croissance mensuelle:
-3.41%
Prévision annuelle:
-41.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
557 078.00 JPY
Maximal:
1 172 796.00 JPY (139.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.38% (923 844.00 JPY)
Par fonds propres:
48.21% (675 537.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADCHF-b 348
AUDCHF-b 244
GBPJPY-b 148
CHFJPY-b 148
EURAUD-b 104
AUDJPY-b 60
AUDUSD-b 43
EURCAD-b 33
EURGBP-b 11
EURUSD-b 10
GBPUSD-b 9
USDJPY-b 4
GBPAUD-b 4
AUDCAD-b 3
TRYJPY-b 2
NZDCHF-b 2
USDZAR-b 1
GBPCAD-b 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADCHF-b -4.5K
AUDCHF-b -3.4K
GBPJPY-b 973
CHFJPY-b 1.5K
EURAUD-b -790
AUDJPY-b 1.5K
AUDUSD-b 379
EURCAD-b 19
EURGBP-b 19
EURUSD-b 22
GBPUSD-b -46
USDJPY-b 27
GBPAUD-b -623
AUDCAD-b 60
TRYJPY-b -3
NZDCHF-b 18
USDZAR-b 2
GBPCAD-b -33
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADCHF-b -93K
AUDCHF-b -90K
GBPJPY-b 58K
CHFJPY-b 61K
EURAUD-b -13K
AUDJPY-b 16K
AUDUSD-b 5K
EURCAD-b 561
EURGBP-b 381
EURUSD-b 795
GBPUSD-b -912
USDJPY-b 1K
GBPAUD-b -27K
AUDCAD-b 675
TRYJPY-b -390
NZDCHF-b 401
USDZAR-b 2.2K
GBPCAD-b -372
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33 630.00 JPY
Pire transaction: -43 014 JPY
Gains consécutifs maximales: 114
Pertes consécutives maximales: 58
Bénéfice consécutif maximal: +240 482.00 JPY
Perte consécutive maximale: -763 974.00 JPY

