jin he

MT4 KA

jin he
0 recensioni
Affidabilità
54 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 38%
OANDA-v20 Live-3
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 175
Profit Trade:
822 (69.95%)
Loss Trade:
353 (30.04%)
Best Trade:
33 630.00 JPY
Worst Trade:
-43 014.00 JPY
Profitto lordo:
1 748 189.00 JPY (408 021 pips)
Perdita lorda:
-2 305 267.00 JPY (487 564 pips)
Vincite massime consecutive:
157 (240 482.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
274 962.00 JPY (114)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.28%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
722 (61.45%)
Short Trade:
453 (38.55%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-474.11 JPY
Profitto medio:
2 126.75 JPY
Perdita media:
-6 530.50 JPY
Massime perdite consecutive:
58 (-763 974.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-763 974.00 JPY (58)
Crescita mensile:
-3.41%
Previsione annuale:
-41.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
557 078.00 JPY
Massimale:
1 172 796.00 JPY (139.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.38% (923 844.00 JPY)
Per equità:
48.21% (675 537.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADCHF-b 348
AUDCHF-b 244
GBPJPY-b 148
CHFJPY-b 148
EURAUD-b 104
AUDJPY-b 60
AUDUSD-b 43
EURCAD-b 33
EURGBP-b 11
EURUSD-b 10
GBPUSD-b 9
USDJPY-b 4
GBPAUD-b 4
AUDCAD-b 3
TRYJPY-b 2
NZDCHF-b 2
USDZAR-b 1
GBPCAD-b 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADCHF-b -4.5K
AUDCHF-b -3.4K
GBPJPY-b 973
CHFJPY-b 1.5K
EURAUD-b -790
AUDJPY-b 1.5K
AUDUSD-b 379
EURCAD-b 19
EURGBP-b 19
EURUSD-b 22
GBPUSD-b -46
USDJPY-b 27
GBPAUD-b -623
AUDCAD-b 60
TRYJPY-b -3
NZDCHF-b 18
USDZAR-b 2
GBPCAD-b -33
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADCHF-b -93K
AUDCHF-b -90K
GBPJPY-b 58K
CHFJPY-b 61K
EURAUD-b -13K
AUDJPY-b 16K
AUDUSD-b 5K
EURCAD-b 561
EURGBP-b 381
EURUSD-b 795
GBPUSD-b -912
USDJPY-b 1K
GBPAUD-b -27K
AUDCAD-b 675
TRYJPY-b -390
NZDCHF-b 401
USDZAR-b 2.2K
GBPCAD-b -372
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33 630.00 JPY
Worst Trade: -43 014 JPY
Vincite massime consecutive: 114
Massime perdite consecutive: 58
Massimo profitto consecutivo: +240 482.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -763 974.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 02:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 03:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copia

