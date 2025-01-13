- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 175
Profit Trade:
822 (69.95%)
Loss Trade:
353 (30.04%)
Best Trade:
33 630.00 JPY
Worst Trade:
-43 014.00 JPY
Profitto lordo:
1 748 189.00 JPY (408 021 pips)
Perdita lorda:
-2 305 267.00 JPY (487 564 pips)
Vincite massime consecutive:
157 (240 482.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
274 962.00 JPY (114)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.28%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
722 (61.45%)
Short Trade:
453 (38.55%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-474.11 JPY
Profitto medio:
2 126.75 JPY
Perdita media:
-6 530.50 JPY
Massime perdite consecutive:
58 (-763 974.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-763 974.00 JPY (58)
Crescita mensile:
-3.41%
Previsione annuale:
-41.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
557 078.00 JPY
Massimale:
1 172 796.00 JPY (139.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.38% (923 844.00 JPY)
Per equità:
48.21% (675 537.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADCHF-b
|348
|AUDCHF-b
|244
|GBPJPY-b
|148
|CHFJPY-b
|148
|EURAUD-b
|104
|AUDJPY-b
|60
|AUDUSD-b
|43
|EURCAD-b
|33
|EURGBP-b
|11
|EURUSD-b
|10
|GBPUSD-b
|9
|USDJPY-b
|4
|GBPAUD-b
|4
|AUDCAD-b
|3
|TRYJPY-b
|2
|NZDCHF-b
|2
|USDZAR-b
|1
|GBPCAD-b
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADCHF-b
|-4.5K
|AUDCHF-b
|-3.4K
|GBPJPY-b
|973
|CHFJPY-b
|1.5K
|EURAUD-b
|-790
|AUDJPY-b
|1.5K
|AUDUSD-b
|379
|EURCAD-b
|19
|EURGBP-b
|19
|EURUSD-b
|22
|GBPUSD-b
|-46
|USDJPY-b
|27
|GBPAUD-b
|-623
|AUDCAD-b
|60
|TRYJPY-b
|-3
|NZDCHF-b
|18
|USDZAR-b
|2
|GBPCAD-b
|-33
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADCHF-b
|-93K
|AUDCHF-b
|-90K
|GBPJPY-b
|58K
|CHFJPY-b
|61K
|EURAUD-b
|-13K
|AUDJPY-b
|16K
|AUDUSD-b
|5K
|EURCAD-b
|561
|EURGBP-b
|381
|EURUSD-b
|795
|GBPUSD-b
|-912
|USDJPY-b
|1K
|GBPAUD-b
|-27K
|AUDCAD-b
|675
|TRYJPY-b
|-390
|NZDCHF-b
|401
|USDZAR-b
|2.2K
|GBPCAD-b
|-372
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +33 630.00 JPY
Worst Trade: -43 014 JPY
Vincite massime consecutive: 114
Massime perdite consecutive: 58
Massimo profitto consecutivo: +240 482.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -763 974.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
524K
JPY
JPY
54
0%
1 175
69%
100%
0.75
-474.11
JPY
JPY
48%
1:25