İşlemler:
357
Kârla kapanan işlemler:
252 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (29.41%)
En iyi işlem:
5.31 USD
En kötü işlem:
-43.06 USD
Brüt kâr:
913.94 USD (106 141 pips)
Brüt zarar:
-650.78 USD (70 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (174.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.32 USD (40)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
75.45%
Maks. mevduat yükü:
37.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
172 (48.18%)
Satış işlemleri:
185 (51.82%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-156.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.69 USD (13)
Aylık büyüme:
14.25%
Yıllık tahmin:
172.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
156.69 USD (47.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.58% (156.69 USD)
Varlığa göre:
72.47% (206.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.h
|148
|USDCAD.h
|137
|NZDUSD.h
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.h
|129
|USDCAD.h
|103
|NZDUSD.h
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.h
|14K
|USDCAD.h
|17K
|NZDUSD.h
|4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
