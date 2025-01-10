SinyallerBölümler
Agus Santoso

Probability 20250109

Agus Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 368%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
357
Kârla kapanan işlemler:
252 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (29.41%)
En iyi işlem:
5.31 USD
En kötü işlem:
-43.06 USD
Brüt kâr:
913.94 USD (106 141 pips)
Brüt zarar:
-650.78 USD (70 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (174.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
175.32 USD (40)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
75.45%
Maks. mevduat yükü:
37.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
172 (48.18%)
Satış işlemleri:
185 (51.82%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
3.63 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-156.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-156.69 USD (13)
Aylık büyüme:
14.25%
Yıllık tahmin:
172.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
156.69 USD (47.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.58% (156.69 USD)
Varlığa göre:
72.47% (206.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.h 148
USDCAD.h 137
NZDUSD.h 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.h 129
USDCAD.h 103
NZDUSD.h 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.h 14K
USDCAD.h 17K
NZDUSD.h 4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.31 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +174.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -156.69 USD

2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.9% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.78% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.20 22:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 15:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 23:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.03 08:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
