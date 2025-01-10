SegnaliSezioni
Agus Santoso

Probability 20250109

Agus Santoso
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 368%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
357
Profit Trade:
252 (70.58%)
Loss Trade:
105 (29.41%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
-43.06 USD
Profitto lordo:
913.94 USD (106 141 pips)
Perdita lorda:
-650.78 USD (70 718 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (174.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.32 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
75.45%
Massimo carico di deposito:
37.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
172 (48.18%)
Short Trade:
185 (51.82%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-156.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-156.69 USD (13)
Crescita mensile:
14.25%
Previsione annuale:
172.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
156.69 USD (47.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.58% (156.69 USD)
Per equità:
72.47% (206.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.h 148
USDCAD.h 137
NZDUSD.h 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.h 129
USDCAD.h 103
NZDUSD.h 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.h 14K
USDCAD.h 17K
NZDUSD.h 4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +174.80 USD
Massima perdita consecutiva: -156.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.9% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.78% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.20 22:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 15:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 23:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.03 08:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
