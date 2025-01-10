- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
357
Profit Trade:
252 (70.58%)
Loss Trade:
105 (29.41%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
-43.06 USD
Profitto lordo:
913.94 USD (106 141 pips)
Perdita lorda:
-650.78 USD (70 718 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (174.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
175.32 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
75.45%
Massimo carico di deposito:
37.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
172 (48.18%)
Short Trade:
185 (51.82%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-156.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-156.69 USD (13)
Crescita mensile:
14.25%
Previsione annuale:
172.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
156.69 USD (47.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.58% (156.69 USD)
Per equità:
72.47% (206.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.h
|148
|USDCAD.h
|137
|NZDUSD.h
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.h
|129
|USDCAD.h
|103
|NZDUSD.h
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.h
|14K
|USDCAD.h
|17K
|NZDUSD.h
|4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +174.80 USD
Massima perdita consecutiva: -156.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/119494
Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/119495
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
368%
0
0
USD
USD
302
USD
USD
37
100%
357
70%
75%
1.40
0.74
USD
USD
72%
1:500