Agus Santoso

Probability 20250109

Agus Santoso
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 368%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
357
Bénéfice trades:
252 (70.58%)
Perte trades:
105 (29.41%)
Meilleure transaction:
5.31 USD
Pire transaction:
-43.06 USD
Bénéfice brut:
913.94 USD (106 141 pips)
Perte brute:
-650.78 USD (70 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (174.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
175.32 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
75.45%
Charge de dépôt maximale:
37.12%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
172 (48.18%)
Courts trades:
185 (51.82%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
3.63 USD
Perte moyenne:
-6.20 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-156.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-156.69 USD (13)
Croissance mensuelle:
5.75%
Prévision annuelle:
69.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
156.69 USD (47.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.58% (156.69 USD)
Par fonds propres:
72.47% (206.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.h 148
USDCAD.h 137
NZDUSD.h 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.h 129
USDCAD.h 103
NZDUSD.h 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.h 14K
USDCAD.h 17K
NZDUSD.h 4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.31 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +174.80 USD
Perte consécutive maximale: -156.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IntlMitraFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.9% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.78% of days out of 230 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.02 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.20 22:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 15:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.06 23:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 10:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.03 08:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
