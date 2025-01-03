SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAU Forex Pro Signals
Abdullah Uygar Tuna

XAU Forex Pro Signals

Abdullah Uygar Tuna
0 inceleme
92 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -23%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 981
Kârla kapanan işlemler:
6 436 (71.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 545 (28.34%)
En iyi işlem:
214.52 USD
En kötü işlem:
-343.29 USD
Brüt kâr:
28 178.71 USD (5 146 709 pips)
Brüt zarar:
-23 491.53 USD (4 430 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (501.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
928.93 USD (26)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
97.86%
Maks. mevduat yükü:
191.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
6 062 (67.50%)
Satış işlemleri:
2 919 (32.50%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
4.38 USD
Ortalama zarar:
-9.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 230.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 230.24 USD (22)
Aylık büyüme:
9.99%
Yıllık tahmin:
121.18%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 348.94 USD
Maksimum:
3 294.47 USD (118.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.01% (3 294.47 USD)
Varlığa göre:
83.15% (5 530.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 4336
GBPUSD 918
EURUSD 445
US500 414
NAS100 393
USDJPY 315
US30 285
BTCUSD 278
AUDCAD 209
EURAUD 191
GBPAUD 185
AUDUSD 184
AUDNZD 129
NZDCAD 125
EURNZD 91
EURCAD 88
USDCAD 71
EURGBP 54
NZDUSD 40
GBPJPY 34
CHFJPY 34
EURJPY 33
AUDJPY 30
GBPNZD 30
GBPCAD 28
GBPCHF 15
EURCHF 12
USDCHF 9
NZDJPY 2
CADCHF 2
CADJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD 217
US500 -92
NAS100 127
USDJPY -108
US30 -176
BTCUSD 174
AUDCAD 73
EURAUD -403
GBPAUD 50
AUDUSD 21
AUDNZD -251
NZDCAD 41
EURNZD 89
EURCAD 6
USDCAD 30
EURGBP 61
NZDUSD 28
GBPJPY -95
CHFJPY 62
EURJPY -75
AUDJPY 33
GBPNZD 56
GBPCAD 36
GBPCHF -3
EURCHF -5
USDCHF -1
NZDJPY -7
CADCHF 2
CADJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 167K
GBPUSD -1.5K
EURUSD 12K
US500 -45K
NAS100 43K
USDJPY -31K
US30 -117K
BTCUSD 715K
AUDCAD 9.5K
EURAUD -55K
GBPAUD 5.4K
AUDUSD 7.6K
AUDNZD -9.2K
NZDCAD 1.5K
EURNZD 6.8K
EURCAD 3.8K
USDCAD -745
EURGBP 3.3K
NZDUSD 2.7K
GBPJPY -7.9K
CHFJPY 9.7K
EURJPY -11K
AUDJPY 5.2K
GBPNZD 4.6K
GBPCAD 4.8K
GBPCHF -385
EURCHF -387
USDCHF -140
NZDJPY -1.1K
CADCHF 169
CADJPY 268
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +214.52 USD
En kötü işlem: -343 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +501.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 230.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 16
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
Axi-US06-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 206
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
Exness-Real18
0.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
"Follow my expert XAU and Forex signals for consistent trading success. Gain insights, copy trades, and grow your portfolio with precision."


İnceleme yok
2025.06.30 05:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 19:58
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 05:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 02:55
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 00:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 13:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.