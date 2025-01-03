SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAU Forex Pro Signals
Abdullah Uygar Tuna

XAU Forex Pro Signals

Abdullah Uygar Tuna
0 avis
92 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -23%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 980
Bénéfice trades:
6 436 (71.67%)
Perte trades:
2 544 (28.33%)
Meilleure transaction:
214.52 USD
Pire transaction:
-343.29 USD
Bénéfice brut:
28 178.71 USD (5 146 709 pips)
Perte brute:
-23 475.11 USD (4 427 968 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (501.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
928.93 USD (26)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
97.86%
Charge de dépôt maximale:
191.24%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
6 061 (67.49%)
Courts trades:
2 919 (32.51%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
4.38 USD
Perte moyenne:
-9.23 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-1 230.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 230.24 USD (22)
Croissance mensuelle:
10.70%
Prévision annuelle:
129.81%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 348.94 USD
Maximal:
3 294.47 USD (118.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.01% (3 294.47 USD)
Par fonds propres:
83.15% (5 530.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4336
GBPUSD 918
EURUSD 445
US500 413
NAS100 393
USDJPY 315
US30 285
BTCUSD 278
AUDCAD 209
EURAUD 191
GBPAUD 185
AUDUSD 184
AUDNZD 129
NZDCAD 125
EURNZD 91
EURCAD 88
USDCAD 71
EURGBP 54
NZDUSD 40
GBPJPY 34
CHFJPY 34
EURJPY 33
AUDJPY 30
GBPNZD 30
GBPCAD 28
GBPCHF 15
EURCHF 12
USDCHF 9
NZDJPY 2
CADCHF 2
CADJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD 217
US500 -76
NAS100 127
USDJPY -108
US30 -176
BTCUSD 174
AUDCAD 73
EURAUD -403
GBPAUD 50
AUDUSD 21
AUDNZD -251
NZDCAD 41
EURNZD 89
EURCAD 6
USDCAD 30
EURGBP 61
NZDUSD 28
GBPJPY -95
CHFJPY 62
EURJPY -75
AUDJPY 33
GBPNZD 56
GBPCAD 36
GBPCHF -3
EURCHF -5
USDCHF -1
NZDJPY -7
CADCHF 2
CADJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 167K
GBPUSD -1.5K
EURUSD 12K
US500 -43K
NAS100 43K
USDJPY -31K
US30 -117K
BTCUSD 715K
AUDCAD 9.5K
EURAUD -55K
GBPAUD 5.4K
AUDUSD 7.6K
AUDNZD -9.2K
NZDCAD 1.5K
EURNZD 6.8K
EURCAD 3.8K
USDCAD -745
EURGBP 3.3K
NZDUSD 2.7K
GBPJPY -7.9K
CHFJPY 9.7K
EURJPY -11K
AUDJPY 5.2K
GBPNZD 4.6K
GBPCAD 4.8K
GBPCHF -385
EURCHF -387
USDCHF -140
NZDJPY -1.1K
CADCHF 169
CADJPY 268
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +214.52 USD
Pire transaction: -343 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +501.08 USD
Perte consécutive maximale: -1 230.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 16
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 206
Exness-Real18
0.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
"Follow my expert XAU and Forex signals for consistent trading success. Gain insights, copy trades, and grow your portfolio with precision."


Aucun avis
2025.06.30 05:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.29 21:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 19:58
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 12:45
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 05:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 03:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 23:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 10:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 02:55
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 01:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 00:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 15:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 13:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
