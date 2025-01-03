SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU Forex Pro Signals
Abdullah Uygar Tuna

XAU Forex Pro Signals

Abdullah Uygar Tuna
0 recensioni
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -23%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 981
Profit Trade:
6 436 (71.66%)
Loss Trade:
2 545 (28.34%)
Best Trade:
214.52 USD
Worst Trade:
-343.29 USD
Profitto lordo:
28 178.71 USD (5 146 709 pips)
Perdita lorda:
-23 491.53 USD (4 430 020 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (501.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
928.93 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
97.86%
Massimo carico di deposito:
191.24%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
6 062 (67.50%)
Short Trade:
2 919 (32.50%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
4.38 USD
Perdita media:
-9.23 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 230.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 230.24 USD (22)
Crescita mensile:
11.44%
Previsione annuale:
138.11%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 348.94 USD
Massimale:
3 294.47 USD (118.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.01% (3 294.47 USD)
Per equità:
83.15% (5 530.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4336
GBPUSD 918
EURUSD 445
US500 414
NAS100 393
USDJPY 315
US30 285
BTCUSD 278
AUDCAD 209
EURAUD 191
GBPAUD 185
AUDUSD 184
AUDNZD 129
NZDCAD 125
EURNZD 91
EURCAD 88
USDCAD 71
EURGBP 54
NZDUSD 40
GBPJPY 34
CHFJPY 34
EURJPY 33
AUDJPY 30
GBPNZD 30
GBPCAD 28
GBPCHF 15
EURCHF 12
USDCHF 9
NZDJPY 2
CADCHF 2
CADJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD 217
US500 -92
NAS100 127
USDJPY -108
US30 -176
BTCUSD 174
AUDCAD 73
EURAUD -403
GBPAUD 50
AUDUSD 21
AUDNZD -251
NZDCAD 41
EURNZD 89
EURCAD 6
USDCAD 30
EURGBP 61
NZDUSD 28
GBPJPY -95
CHFJPY 62
EURJPY -75
AUDJPY 33
GBPNZD 56
GBPCAD 36
GBPCHF -3
EURCHF -5
USDCHF -1
NZDJPY -7
CADCHF 2
CADJPY 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 167K
GBPUSD -1.5K
EURUSD 12K
US500 -45K
NAS100 43K
USDJPY -31K
US30 -117K
BTCUSD 715K
AUDCAD 9.5K
EURAUD -55K
GBPAUD 5.4K
AUDUSD 7.6K
AUDNZD -9.2K
NZDCAD 1.5K
EURNZD 6.8K
EURCAD 3.8K
USDCAD -745
EURGBP 3.3K
NZDUSD 2.7K
GBPJPY -7.9K
CHFJPY 9.7K
EURJPY -11K
AUDJPY 5.2K
GBPNZD 4.6K
GBPCAD 4.8K
GBPCHF -385
EURCHF -387
USDCHF -140
NZDJPY -1.1K
CADCHF 169
CADJPY 268
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +214.52 USD
Worst Trade: -343 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +501.08 USD
Massima perdita consecutiva: -1 230.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 16
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 8
Axi-US06-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 206
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
Exness-Real18
0.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
"Follow my expert XAU and Forex signals for consistent trading success. Gain insights, copy trades, and grow your portfolio with precision."


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAU Forex Pro Signals
30USD al mese
-23%
0
0
USD
6.9K
USD
92
97%
8 981
71%
98%
1.19
0.52
USD
96%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.