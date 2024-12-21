SinyallerBölümler
Joma Leovent Dosdos

TradewithJoms369

Joma Leovent Dosdos
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 14%
LiteFinanceVC-Live-09
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 543
Kârla kapanan işlemler:
5 856 (33.38%)
Zararla kapanan işlemler:
11 687 (66.62%)
En iyi işlem:
4 784.58 USD
En kötü işlem:
-3 769.20 USD
Brüt kâr:
498 809.20 USD (5 435 890 pips)
Brüt zarar:
-507 862.68 USD (11 710 318 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (2 738.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 755.42 USD (26)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
91.47%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
217
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
8 974 (51.15%)
Satış işlemleri:
8 569 (48.85%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.52 USD
Ortalama kâr:
85.18 USD
Ortalama zarar:
-43.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
323 (-4 400.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 150.05 USD (118)
Aylık büyüme:
-2.61%
Yıllık tahmin:
-31.65%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 054.19 USD
Maksimum:
65 197.01 USD (106.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.13% (64 462.33 USD)
Varlığa göre:
4.00% (12 512.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 16600
BTCUSD 163
EURUSD 109
CHFJPY 52
GBPUSD 52
EURAUD 52
AUDUSD 49
USDCHF 47
USDCAD 41
AUDJPY 38
GBPJPY 38
USDJPY 36
EURJPY 34
NZDUSD 29
GBPCAD 25
NZDJPY 23
CADJPY 21
AUDCAD 20
EURCAD 20
GBPAUD 19
EURGBP 16
EURCHF 13
CADCHF 11
GBPNZD 8
GBPCHF 8
AUDNZD 4
NZDCAD 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
EURNZD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.3K
BTCUSD -5.9K
EURUSD 67
CHFJPY 127
GBPUSD -86
EURAUD -293
AUDUSD -72
USDCHF -155
USDCAD -300
AUDJPY -86
GBPJPY -138
USDJPY 363
EURJPY -127
NZDUSD -191
GBPCAD 151
NZDJPY 52
CADJPY 122
AUDCAD 39
EURCAD 167
GBPAUD 18
EURGBP -182
EURCHF -51
CADCHF -103
GBPNZD -372
GBPCHF -379
AUDNZD 47
NZDCAD -42
AUDCHF -172
NZDCHF -158
EURNZD -124
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 45K
BTCUSD -6.3M
EURUSD -2K
CHFJPY -4.2K
GBPUSD -5.3K
EURAUD -2.2K
AUDUSD -194
USDCHF -3.1K
USDCAD -2.1K
AUDJPY -1.6K
GBPJPY -3.3K
USDJPY 4.2K
EURJPY -5.1K
NZDUSD 405
GBPCAD -4.3K
NZDJPY 96
CADJPY -206
AUDCAD 390
EURCAD -3.9K
GBPAUD 553
EURGBP 422
EURCHF -131
CADCHF -197
GBPNZD -909
GBPCHF -439
AUDNZD 41
NZDCAD -35
AUDCHF -200
NZDCHF -183
EURNZD -302
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 784.58 USD
En kötü işlem: -3 769 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 118
Maksimum ardışık kâr: +2 738.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 400.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
