- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17 543
Kârla kapanan işlemler:
5 856 (33.38%)
Zararla kapanan işlemler:
11 687 (66.62%)
En iyi işlem:
4 784.58 USD
En kötü işlem:
-3 769.20 USD
Brüt kâr:
498 809.20 USD (5 435 890 pips)
Brüt zarar:
-507 862.68 USD (11 710 318 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
80 (2 738.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 755.42 USD (26)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
91.47%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
217
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
8 974 (51.15%)
Satış işlemleri:
8 569 (48.85%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.52 USD
Ortalama kâr:
85.18 USD
Ortalama zarar:
-43.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
323 (-4 400.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 150.05 USD (118)
Aylık büyüme:
-2.61%
Yıllık tahmin:
-31.65%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13 054.19 USD
Maksimum:
65 197.01 USD (106.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.13% (64 462.33 USD)
Varlığa göre:
4.00% (12 512.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16600
|BTCUSD
|163
|EURUSD
|109
|CHFJPY
|52
|GBPUSD
|52
|EURAUD
|52
|AUDUSD
|49
|USDCHF
|47
|USDCAD
|41
|AUDJPY
|38
|GBPJPY
|38
|USDJPY
|36
|EURJPY
|34
|NZDUSD
|29
|GBPCAD
|25
|NZDJPY
|23
|CADJPY
|21
|AUDCAD
|20
|EURCAD
|20
|GBPAUD
|19
|EURGBP
|16
|EURCHF
|13
|CADCHF
|11
|GBPNZD
|8
|GBPCHF
|8
|AUDNZD
|4
|NZDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|4
|EURNZD
|3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|BTCUSD
|-5.9K
|EURUSD
|67
|CHFJPY
|127
|GBPUSD
|-86
|EURAUD
|-293
|AUDUSD
|-72
|USDCHF
|-155
|USDCAD
|-300
|AUDJPY
|-86
|GBPJPY
|-138
|USDJPY
|363
|EURJPY
|-127
|NZDUSD
|-191
|GBPCAD
|151
|NZDJPY
|52
|CADJPY
|122
|AUDCAD
|39
|EURCAD
|167
|GBPAUD
|18
|EURGBP
|-182
|EURCHF
|-51
|CADCHF
|-103
|GBPNZD
|-372
|GBPCHF
|-379
|AUDNZD
|47
|NZDCAD
|-42
|AUDCHF
|-172
|NZDCHF
|-158
|EURNZD
|-124
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|45K
|BTCUSD
|-6.3M
|EURUSD
|-2K
|CHFJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURAUD
|-2.2K
|AUDUSD
|-194
|USDCHF
|-3.1K
|USDCAD
|-2.1K
|AUDJPY
|-1.6K
|GBPJPY
|-3.3K
|USDJPY
|4.2K
|EURJPY
|-5.1K
|NZDUSD
|405
|GBPCAD
|-4.3K
|NZDJPY
|96
|CADJPY
|-206
|AUDCAD
|390
|EURCAD
|-3.9K
|GBPAUD
|553
|EURGBP
|422
|EURCHF
|-131
|CADCHF
|-197
|GBPNZD
|-909
|GBPCHF
|-439
|AUDNZD
|41
|NZDCAD
|-35
|AUDCHF
|-200
|NZDCHF
|-183
|EURNZD
|-302
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 784.58 USD
En kötü işlem: -3 769 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 118
Maksimum ardışık kâr: +2 738.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 400.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
309K
USD
USD
43
29%
17 543
33%
91%
0.98
-0.52
USD
USD
27%
1:200