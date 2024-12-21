SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TradewithJoms369
Joma Leovent Dosdos

TradewithJoms369

Joma Leovent Dosdos
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 14%
LiteFinanceVC-Live-09
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 543
Bénéfice trades:
5 856 (33.38%)
Perte trades:
11 687 (66.62%)
Meilleure transaction:
4 784.58 USD
Pire transaction:
-3 769.20 USD
Bénéfice brut:
498 809.20 USD (5 435 890 pips)
Perte brute:
-507 862.68 USD (11 710 318 pips)
Gains consécutifs maximales:
80 (2 738.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 755.42 USD (26)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
91.47%
Charge de dépôt maximale:
3.92%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
217
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
8 974 (51.15%)
Courts trades:
8 569 (48.85%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.52 USD
Bénéfice moyen:
85.18 USD
Perte moyenne:
-43.46 USD
Pertes consécutives maximales:
323 (-4 400.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-16 150.05 USD (118)
Croissance mensuelle:
-0.92%
Prévision annuelle:
-11.48%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13 054.19 USD
Maximal:
65 197.01 USD (106.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.13% (64 462.33 USD)
Par fonds propres:
4.00% (12 512.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 16600
BTCUSD 163
EURUSD 109
CHFJPY 52
GBPUSD 52
EURAUD 52
AUDUSD 49
USDCHF 47
USDCAD 41
AUDJPY 38
GBPJPY 38
USDJPY 36
EURJPY 34
NZDUSD 29
GBPCAD 25
NZDJPY 23
CADJPY 21
AUDCAD 20
EURCAD 20
GBPAUD 19
EURGBP 16
EURCHF 13
CADCHF 11
GBPNZD 8
GBPCHF 8
AUDNZD 4
NZDCAD 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
EURNZD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.3K
BTCUSD -5.9K
EURUSD 67
CHFJPY 127
GBPUSD -86
EURAUD -293
AUDUSD -72
USDCHF -155
USDCAD -300
AUDJPY -86
GBPJPY -138
USDJPY 363
EURJPY -127
NZDUSD -191
GBPCAD 151
NZDJPY 52
CADJPY 122
AUDCAD 39
EURCAD 167
GBPAUD 18
EURGBP -182
EURCHF -51
CADCHF -103
GBPNZD -372
GBPCHF -379
AUDNZD 47
NZDCAD -42
AUDCHF -172
NZDCHF -158
EURNZD -124
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
BTCUSD -6.3M
EURUSD -2K
CHFJPY -4.2K
GBPUSD -5.3K
EURAUD -2.2K
AUDUSD -194
USDCHF -3.1K
USDCAD -2.1K
AUDJPY -1.6K
GBPJPY -3.3K
USDJPY 4.2K
EURJPY -5.1K
NZDUSD 405
GBPCAD -4.3K
NZDJPY 96
CADJPY -206
AUDCAD 390
EURCAD -3.9K
GBPAUD 553
EURGBP 422
EURCHF -131
CADCHF -197
GBPNZD -909
GBPCHF -439
AUDNZD 41
NZDCAD -35
AUDCHF -200
NZDCHF -183
EURNZD -302
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 784.58 USD
Pire transaction: -3 769 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 118
Bénéfice consécutif maximal: +2 738.12 USD
Perte consécutive maximale: -4 400.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
Aucun avis
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 04:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 10:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 06:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 04:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 11:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 04:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 00:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 21:19
No swaps are charged on the signal account
2025.04.12 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
