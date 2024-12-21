- Crescita
Trade:
17 543
Profit Trade:
5 856 (33.38%)
Loss Trade:
11 687 (66.62%)
Best Trade:
4 784.58 USD
Worst Trade:
-3 769.20 USD
Profitto lordo:
498 809.20 USD (5 435 890 pips)
Perdita lorda:
-507 862.68 USD (11 710 318 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (2 738.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 755.42 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
91.47%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
217
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
8 974 (51.15%)
Short Trade:
8 569 (48.85%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
85.18 USD
Perdita media:
-43.46 USD
Massime perdite consecutive:
323 (-4 400.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 150.05 USD (118)
Crescita mensile:
-2.61%
Previsione annuale:
-31.65%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 054.19 USD
Massimale:
65 197.01 USD (106.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.13% (64 462.33 USD)
Per equità:
4.00% (12 512.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16600
|BTCUSD
|163
|EURUSD
|109
|CHFJPY
|52
|GBPUSD
|52
|EURAUD
|52
|AUDUSD
|49
|USDCHF
|47
|USDCAD
|41
|AUDJPY
|38
|GBPJPY
|38
|USDJPY
|36
|EURJPY
|34
|NZDUSD
|29
|GBPCAD
|25
|NZDJPY
|23
|CADJPY
|21
|AUDCAD
|20
|EURCAD
|20
|GBPAUD
|19
|EURGBP
|16
|EURCHF
|13
|CADCHF
|11
|GBPNZD
|8
|GBPCHF
|8
|AUDNZD
|4
|NZDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|NZDCHF
|4
|EURNZD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|BTCUSD
|-5.9K
|EURUSD
|67
|CHFJPY
|127
|GBPUSD
|-86
|EURAUD
|-293
|AUDUSD
|-72
|USDCHF
|-155
|USDCAD
|-300
|AUDJPY
|-86
|GBPJPY
|-138
|USDJPY
|363
|EURJPY
|-127
|NZDUSD
|-191
|GBPCAD
|151
|NZDJPY
|52
|CADJPY
|122
|AUDCAD
|39
|EURCAD
|167
|GBPAUD
|18
|EURGBP
|-182
|EURCHF
|-51
|CADCHF
|-103
|GBPNZD
|-372
|GBPCHF
|-379
|AUDNZD
|47
|NZDCAD
|-42
|AUDCHF
|-172
|NZDCHF
|-158
|EURNZD
|-124
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|45K
|BTCUSD
|-6.3M
|EURUSD
|-2K
|CHFJPY
|-4.2K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURAUD
|-2.2K
|AUDUSD
|-194
|USDCHF
|-3.1K
|USDCAD
|-2.1K
|AUDJPY
|-1.6K
|GBPJPY
|-3.3K
|USDJPY
|4.2K
|EURJPY
|-5.1K
|NZDUSD
|405
|GBPCAD
|-4.3K
|NZDJPY
|96
|CADJPY
|-206
|AUDCAD
|390
|EURCAD
|-3.9K
|GBPAUD
|553
|EURGBP
|422
|EURCHF
|-131
|CADCHF
|-197
|GBPNZD
|-909
|GBPCHF
|-439
|AUDNZD
|41
|NZDCAD
|-35
|AUDCHF
|-200
|NZDCHF
|-183
|EURNZD
|-302
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 784.58 USD
Worst Trade: -3 769 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 118
Massimo profitto consecutivo: +2 738.12 USD
Massima perdita consecutiva: -4 400.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.14 × 37
|
LiteFinanceVC-Live-08
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|1.50 × 10
|
RoboForex-ECN-3
|2.00 × 1
|
FXCESS-Live01
|5.19 × 26
|
Xlence-Real13
|9.00 × 2
