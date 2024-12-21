SegnaliSezioni
Joma Leovent Dosdos

TradewithJoms369

Joma Leovent Dosdos
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 14%
LiteFinanceVC-Live-09
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17 543
Profit Trade:
5 856 (33.38%)
Loss Trade:
11 687 (66.62%)
Best Trade:
4 784.58 USD
Worst Trade:
-3 769.20 USD
Profitto lordo:
498 809.20 USD (5 435 890 pips)
Perdita lorda:
-507 862.68 USD (11 710 318 pips)
Vincite massime consecutive:
80 (2 738.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 755.42 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
91.47%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
217
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
8 974 (51.15%)
Short Trade:
8 569 (48.85%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
85.18 USD
Perdita media:
-43.46 USD
Massime perdite consecutive:
323 (-4 400.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16 150.05 USD (118)
Crescita mensile:
-2.61%
Previsione annuale:
-31.65%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 054.19 USD
Massimale:
65 197.01 USD (106.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.13% (64 462.33 USD)
Per equità:
4.00% (12 512.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 16600
BTCUSD 163
EURUSD 109
CHFJPY 52
GBPUSD 52
EURAUD 52
AUDUSD 49
USDCHF 47
USDCAD 41
AUDJPY 38
GBPJPY 38
USDJPY 36
EURJPY 34
NZDUSD 29
GBPCAD 25
NZDJPY 23
CADJPY 21
AUDCAD 20
EURCAD 20
GBPAUD 19
EURGBP 16
EURCHF 13
CADCHF 11
GBPNZD 8
GBPCHF 8
AUDNZD 4
NZDCAD 4
AUDCHF 4
NZDCHF 4
EURNZD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.3K
BTCUSD -5.9K
EURUSD 67
CHFJPY 127
GBPUSD -86
EURAUD -293
AUDUSD -72
USDCHF -155
USDCAD -300
AUDJPY -86
GBPJPY -138
USDJPY 363
EURJPY -127
NZDUSD -191
GBPCAD 151
NZDJPY 52
CADJPY 122
AUDCAD 39
EURCAD 167
GBPAUD 18
EURGBP -182
EURCHF -51
CADCHF -103
GBPNZD -372
GBPCHF -379
AUDNZD 47
NZDCAD -42
AUDCHF -172
NZDCHF -158
EURNZD -124
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 45K
BTCUSD -6.3M
EURUSD -2K
CHFJPY -4.2K
GBPUSD -5.3K
EURAUD -2.2K
AUDUSD -194
USDCHF -3.1K
USDCAD -2.1K
AUDJPY -1.6K
GBPJPY -3.3K
USDJPY 4.2K
EURJPY -5.1K
NZDUSD 405
GBPCAD -4.3K
NZDJPY 96
CADJPY -206
AUDCAD 390
EURCAD -3.9K
GBPAUD 553
EURGBP 422
EURCHF -131
CADCHF -197
GBPNZD -909
GBPCHF -439
AUDNZD 41
NZDCAD -35
AUDCHF -200
NZDCHF -183
EURNZD -302
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 784.58 USD
Worst Trade: -3 769 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 118
Massimo profitto consecutivo: +2 738.12 USD
Massima perdita consecutiva: -4 400.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 10:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 04:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 10:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 06:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 04:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 11:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.22 04:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 00:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 21:19
No swaps are charged on the signal account
2025.04.12 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.