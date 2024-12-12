- Büyüme
İşlemler:
2 160
Kârla kapanan işlemler:
1 684 (77.96%)
Zararla kapanan işlemler:
476 (22.04%)
En iyi işlem:
14 297.73 USD
En kötü işlem:
-38 524.71 USD
Brüt kâr:
447 494.40 USD (762 141 pips)
Brüt zarar:
-317 816.22 USD (1 023 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
131 (48 917.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48 917.33 USD (131)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
80.76%
Maks. mevduat yükü:
10.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
1 421 (65.79%)
Satış işlemleri:
739 (34.21%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
60.04 USD
Ortalama kâr:
265.73 USD
Ortalama zarar:
-667.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-11 577.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38 524.71 USD (1)
Aylık büyüme:
4.95%
Yıllık tahmin:
60.18%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 675.83 USD
Maksimum:
72 080.29 USD (21.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.85% (72 080.29 USD)
Varlığa göre:
30.61% (115 026.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1445
|XAUUSD
|266
|EURUSD
|112
|NZDUSD
|80
|EURGBP
|69
|USDCHF
|51
|USDCAD
|41
|AUDUSD
|31
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|11
|XAGUSD
|10
|GBPCAD
|10
|GBPNZD
|5
|GBPAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|96K
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|4.8K
|NZDUSD
|1.2K
|EURGBP
|691
|USDCHF
|973
|USDCAD
|915
|AUDUSD
|3.9K
|USDJPY
|797
|GBPJPY
|-4
|XAGUSD
|12K
|GBPCAD
|-41
|GBPNZD
|-975
|GBPAUD
|387
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|68K
|XAUUSD
|-369K
|EURUSD
|6.1K
|NZDUSD
|5.9K
|EURGBP
|6.5K
|USDCHF
|-1.3K
|USDCAD
|11K
|AUDUSD
|10K
|USDJPY
|-1.8K
|GBPJPY
|-109
|XAGUSD
|1.4K
|GBPCAD
|541
|GBPNZD
|228
|GBPAUD
|642
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 297.73 USD
En kötü işlem: -38 525 USD
Maksimum ardışık kazanç: 131
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +48 917.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 577.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAXMU-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This account runs the multi strategy algo
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 298 USD
44%
0
0
USD
USD
430K
USD
USD
77
96%
2 160
77%
81%
1.40
60.04
USD
USD
31%
1:200