Suresh Patil

TIW 350k Account

Suresh Patil
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 298 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 44%
LMAXMU-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 160
Kârla kapanan işlemler:
1 684 (77.96%)
Zararla kapanan işlemler:
476 (22.04%)
En iyi işlem:
14 297.73 USD
En kötü işlem:
-38 524.71 USD
Brüt kâr:
447 494.40 USD (762 141 pips)
Brüt zarar:
-317 816.22 USD (1 023 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
131 (48 917.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48 917.33 USD (131)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
80.76%
Maks. mevduat yükü:
10.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
1 421 (65.79%)
Satış işlemleri:
739 (34.21%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
60.04 USD
Ortalama kâr:
265.73 USD
Ortalama zarar:
-667.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-11 577.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38 524.71 USD (1)
Aylık büyüme:
4.95%
Yıllık tahmin:
60.18%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 675.83 USD
Maksimum:
72 080.29 USD (21.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.85% (72 080.29 USD)
Varlığa göre:
30.61% (115 026.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1445
XAUUSD 266
EURUSD 112
NZDUSD 80
EURGBP 69
USDCHF 51
USDCAD 41
AUDUSD 31
USDJPY 28
GBPJPY 11
XAGUSD 10
GBPCAD 10
GBPNZD 5
GBPAUD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 96K
XAUUSD 8.7K
EURUSD 4.8K
NZDUSD 1.2K
EURGBP 691
USDCHF 973
USDCAD 915
AUDUSD 3.9K
USDJPY 797
GBPJPY -4
XAGUSD 12K
GBPCAD -41
GBPNZD -975
GBPAUD 387
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 68K
XAUUSD -369K
EURUSD 6.1K
NZDUSD 5.9K
EURGBP 6.5K
USDCHF -1.3K
USDCAD 11K
AUDUSD 10K
USDJPY -1.8K
GBPJPY -109
XAGUSD 1.4K
GBPCAD 541
GBPNZD 228
GBPAUD 642
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 297.73 USD
En kötü işlem: -38 525 USD
Maksimum ardışık kazanç: 131
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +48 917.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 577.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LMAXMU-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LMAXMU-LIVE
1.57 × 2011
This account runs the multi strategy algo
İnceleme yok
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 11:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.12 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.12 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.12 08:28
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.82% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 04:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.12 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
