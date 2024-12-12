- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 160
Profit Trade:
1 684 (77.96%)
Loss Trade:
476 (22.04%)
Best Trade:
14 297.73 USD
Worst Trade:
-38 524.71 USD
Profitto lordo:
447 494.40 USD (762 141 pips)
Perdita lorda:
-317 816.22 USD (1 023 835 pips)
Vincite massime consecutive:
131 (48 917.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48 917.33 USD (131)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
80.76%
Massimo carico di deposito:
10.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
1 421 (65.79%)
Short Trade:
739 (34.21%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
60.04 USD
Profitto medio:
265.73 USD
Perdita media:
-667.68 USD
Massime perdite consecutive:
65 (-11 577.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38 524.71 USD (1)
Crescita mensile:
5.31%
Previsione annuale:
64.48%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 675.83 USD
Massimale:
72 080.29 USD (21.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.85% (72 080.29 USD)
Per equità:
30.61% (115 026.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1445
|XAUUSD
|266
|EURUSD
|112
|NZDUSD
|80
|EURGBP
|69
|USDCHF
|51
|USDCAD
|41
|AUDUSD
|31
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|11
|XAGUSD
|10
|GBPCAD
|10
|GBPNZD
|5
|GBPAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|96K
|XAUUSD
|8.7K
|EURUSD
|4.8K
|NZDUSD
|1.2K
|EURGBP
|691
|USDCHF
|973
|USDCAD
|915
|AUDUSD
|3.9K
|USDJPY
|797
|GBPJPY
|-4
|XAGUSD
|12K
|GBPCAD
|-41
|GBPNZD
|-975
|GBPAUD
|387
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|68K
|XAUUSD
|-369K
|EURUSD
|6.1K
|NZDUSD
|5.9K
|EURGBP
|6.5K
|USDCHF
|-1.3K
|USDCAD
|11K
|AUDUSD
|10K
|USDJPY
|-1.8K
|GBPJPY
|-109
|XAGUSD
|1.4K
|GBPCAD
|541
|GBPNZD
|228
|GBPAUD
|642
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXMU-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LMAXMU-LIVE
|1.57 × 2011
This account runs the multi strategy algo
