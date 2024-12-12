SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TIW 350k Account
Suresh Patil

TIW 350k Account

Suresh Patil
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 298 USD al mese
crescita dal 2024 44%
LMAXMU-LIVE
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 160
Profit Trade:
1 684 (77.96%)
Loss Trade:
476 (22.04%)
Best Trade:
14 297.73 USD
Worst Trade:
-38 524.71 USD
Profitto lordo:
447 494.40 USD (762 141 pips)
Perdita lorda:
-317 816.22 USD (1 023 835 pips)
Vincite massime consecutive:
131 (48 917.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48 917.33 USD (131)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
80.76%
Massimo carico di deposito:
10.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
1 421 (65.79%)
Short Trade:
739 (34.21%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
60.04 USD
Profitto medio:
265.73 USD
Perdita media:
-667.68 USD
Massime perdite consecutive:
65 (-11 577.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38 524.71 USD (1)
Crescita mensile:
5.31%
Previsione annuale:
64.48%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 675.83 USD
Massimale:
72 080.29 USD (21.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.85% (72 080.29 USD)
Per equità:
30.61% (115 026.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1445
XAUUSD 266
EURUSD 112
NZDUSD 80
EURGBP 69
USDCHF 51
USDCAD 41
AUDUSD 31
USDJPY 28
GBPJPY 11
XAGUSD 10
GBPCAD 10
GBPNZD 5
GBPAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 96K
XAUUSD 8.7K
EURUSD 4.8K
NZDUSD 1.2K
EURGBP 691
USDCHF 973
USDCAD 915
AUDUSD 3.9K
USDJPY 797
GBPJPY -4
XAGUSD 12K
GBPCAD -41
GBPNZD -975
GBPAUD 387
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 68K
XAUUSD -369K
EURUSD 6.1K
NZDUSD 5.9K
EURGBP 6.5K
USDCHF -1.3K
USDCAD 11K
AUDUSD 10K
USDJPY -1.8K
GBPJPY -109
XAGUSD 1.4K
GBPCAD 541
GBPNZD 228
GBPAUD 642
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 297.73 USD
Worst Trade: -38 525 USD
Vincite massime consecutive: 131
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48 917.33 USD
Massima perdita consecutiva: -11 577.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXMU-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LMAXMU-LIVE
1.57 × 2011
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This account runs the multi strategy algo
Non ci sono recensioni
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 11:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.12 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.12 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.12 08:28
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.82% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 04:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.12 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TIW 350k Account
298USD al mese
44%
0
0
USD
430K
USD
77
96%
2 160
77%
81%
1.40
60.04
USD
31%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.