SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TIW 350k Account
Suresh Patil

TIW 350k Account

Suresh Patil
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 298 USD par mois
croissance depuis 2024 44%
LMAXMU-LIVE
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 158
Bénéfice trades:
1 684 (78.03%)
Perte trades:
474 (21.96%)
Meilleure transaction:
14 297.73 USD
Pire transaction:
-38 524.71 USD
Bénéfice brut:
447 494.40 USD (762 141 pips)
Perte brute:
-316 612.20 USD (1 016 272 pips)
Gains consécutifs maximales:
131 (48 917.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48 917.33 USD (131)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
80.76%
Charge de dépôt maximale:
10.09%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
1 421 (65.85%)
Courts trades:
737 (34.15%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
60.65 USD
Bénéfice moyen:
265.73 USD
Perte moyenne:
-667.96 USD
Pertes consécutives maximales:
65 (-11 577.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-38 524.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.66%
Prévision annuelle:
80.83%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17 675.83 USD
Maximal:
72 080.29 USD (21.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.85% (72 080.29 USD)
Par fonds propres:
30.61% (115 026.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1445
XAUUSD 264
EURUSD 112
NZDUSD 80
EURGBP 69
USDCHF 51
USDCAD 41
AUDUSD 31
USDJPY 28
GBPJPY 11
XAGUSD 10
GBPCAD 10
GBPNZD 5
GBPAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 96K
XAUUSD 9.9K
EURUSD 4.8K
NZDUSD 1.2K
EURGBP 691
USDCHF 973
USDCAD 915
AUDUSD 3.9K
USDJPY 797
GBPJPY -4
XAGUSD 12K
GBPCAD -41
GBPNZD -975
GBPAUD 387
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 68K
XAUUSD -362K
EURUSD 6.1K
NZDUSD 5.9K
EURGBP 6.5K
USDCHF -1.3K
USDCAD 11K
AUDUSD 10K
USDJPY -1.8K
GBPJPY -109
XAGUSD 1.4K
GBPCAD 541
GBPNZD 228
GBPAUD 642
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14 297.73 USD
Pire transaction: -38 525 USD
Gains consécutifs maximales: 131
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +48 917.33 USD
Perte consécutive maximale: -11 577.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LMAXMU-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LMAXMU-LIVE
1.57 × 2011
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This account runs the multi strategy algo
Aucun avis
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 11:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.12 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.12 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.12 08:28
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.82% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.12 04:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.12.12 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.12 04:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TIW 350k Account
298 USD par mois
44%
0
0
USD
431K
USD
77
96%
2 158
78%
81%
1.41
60.65
USD
31%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.