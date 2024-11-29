Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live02 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 3 Tickmill-Live08 0.20 × 10 Tickmill-Live09 0.22 × 93 TickmillUK-Live03 0.38 × 26 BlueberryMarkets-Live 0.39 × 28 ICMarketsSC-Live08 0.54 × 63 CPTMarkets-Live01 0.76 × 92 FTMO-Server 0.83 × 124 Pepperstone-Edge12 0.89 × 18 TopFXSC-Live Server 1.00 × 1 AxioryAsia-02Live 1.00 × 1 RoboForex-ECN 1.00 × 6 ICMarketsSC-Live18 1.11 × 154 ICMarketsSC-Live32 1.17 × 35 Pepperstone-Edge02 1.26 × 38 FusionMarkets-Live 1.31 × 347 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.34 × 805 ICMarketsSC-Live25 1.50 × 56 ICMarketsSC-Live19 1.50 × 2 RoboForex-Prime 1.51 × 575 ICMarketsSC-Live07 1.63 × 24 ICMarketsSC-Live26 1.76 × 29 36 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya