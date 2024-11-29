SinyallerBölümler
NoPain MT4
Daniel Moraes Da Silva

NoPain MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
2 / 2.3K USD
büyüme başlangıcı: 2024 29%
Tickmill-Live09
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
283 (72.75%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (27.25%)
En iyi işlem:
10.77 USD
En kötü işlem:
-17.66 USD
Brüt kâr:
445.11 USD (47 381 pips)
Brüt zarar:
-168.46 USD (21 939 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (40.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.72 USD (17)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
63.54%
Maks. mevduat yükü:
5.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
9.41
Alış işlemleri:
194 (49.87%)
Satış işlemleri:
195 (50.13%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-1.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.66 USD (1)
Aylık büyüme:
1.34%
Yıllık tahmin:
16.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.41 USD (2.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.53% (29.20 USD)
Varlığa göre:
21.45% (242.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 389
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 277
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.77 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +40.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live02
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.20 × 10
Tickmill-Live09
0.22 × 93
TickmillUK-Live03
0.38 × 26
BlueberryMarkets-Live
0.39 × 28
ICMarketsSC-Live08
0.54 × 63
CPTMarkets-Live01
0.76 × 92
FTMO-Server
0.83 × 124
Pepperstone-Edge12
0.89 × 18
TopFXSC-Live Server
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.00 × 1
RoboForex-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live18
1.11 × 154
ICMarketsSC-Live32
1.17 × 35
Pepperstone-Edge02
1.26 × 38
FusionMarkets-Live
1.31 × 347
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.34 × 805
ICMarketsSC-Live25
1.50 × 56
ICMarketsSC-Live19
1.50 × 2
RoboForex-Prime
1.51 × 575
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 24
ICMarketsSC-Live26
1.76 × 29
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 3% per month operating normally AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

2025.02.10 17:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.02 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.05 09:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.02 22:05
Share of trading days is too low
2024.12.02 22:05
Share of days for 80% of trades is too low
2024.12.02 16:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 16:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 06:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.29 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.29 06:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
NoPain MT4
Ayda 30 USD
29%
2
2.3K
USD
1.1K
USD
43
100%
389
72%
64%
2.64
0.71
USD
21%
1:200
