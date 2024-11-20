SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JS unCOOL signal MG01
Jan Stancel

JS unCOOL signal MG01

Jan Stancel
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 38%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
98 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (26.32%)
En iyi işlem:
16.13 USD
En kötü işlem:
-8.52 USD
Brüt kâr:
246.33 USD (26 984 pips)
Brüt zarar:
-82.35 USD (10 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (38.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.07 USD (19)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
28.01%
Maks. mevduat yükü:
5.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.12
Alış işlemleri:
57 (42.86%)
Satış işlemleri:
76 (57.14%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-2.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.75 USD (2)
Aylık büyüme:
4.67%
Yıllık tahmin:
56.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.75 USD (2.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.45% (13.17 USD)
Varlığa göre:
17.23% (89.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 53
NZDCAD 44
AUDCAD 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 40
NZDCAD 57
AUDCAD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 6.5K
AUDCAD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.13 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
GMI-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.58 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 16
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 60
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 40
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
1.58 × 12
ICMarkets-Live10
1.58 × 12
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
2.68 × 74
ICMarketsSC-Live03
3.80 × 191
VantageFXInternational-Live 2
4.06 × 89
PrimusMarkets-Live
4.07 × 14
KOT-Live2
4.33 × 12
VantageFXInternational-Live 8
4.34 × 95
ICMarketsSC-Live08
5.09 × 11
ICMarketsSC-Live15
5.33 × 188
13 daha fazla...
EA UNcool start from 19.November 2024


Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


İnceleme yok
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 07:14
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 15.58% of days out of the 231 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JS unCOOL signal MG01
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
614
USD
45
100%
133
73%
28%
2.99
1.23
USD
17%
1:500
Kopyala

