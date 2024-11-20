SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JS unCOOL signal MG01
Jan Stancel

JS unCOOL signal MG01

Jan Stancel
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 38%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
98 (73.68%)
Loss Trade:
35 (26.32%)
Best Trade:
16.13 USD
Worst Trade:
-8.52 USD
Profitto lordo:
246.33 USD (26 984 pips)
Perdita lorda:
-82.35 USD (10 207 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (38.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.07 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
28.01%
Massimo carico di deposito:
5.33%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.12
Long Trade:
57 (42.86%)
Short Trade:
76 (57.14%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-2.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.75 USD (2)
Crescita mensile:
4.67%
Previsione annuale:
56.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.75 USD (2.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.45% (13.17 USD)
Per equità:
17.23% (89.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 53
NZDCAD 44
AUDCAD 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 40
NZDCAD 57
AUDCAD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 6.5K
AUDCAD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.13 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.07 USD
Massima perdita consecutiva: -13.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
GMI-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.58 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 16
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 60
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 40
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
1.58 × 12
ICMarkets-Live10
1.58 × 12
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
2.68 × 74
ICMarketsSC-Live03
3.80 × 191
VantageFXInternational-Live 2
4.06 × 89
PrimusMarkets-Live
4.07 × 14
KOT-Live2
4.33 × 12
VantageFXInternational-Live 8
4.34 × 95
ICMarketsSC-Live08
5.09 × 11
ICMarketsSC-Live15
5.33 × 188
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

EA UNcool start from 19.November 2024


Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


Non ci sono recensioni
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 07:14
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 15.58% of days out of the 231 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JS unCOOL signal MG01
30USD al mese
38%
0
0
USD
614
USD
45
100%
133
73%
28%
2.99
1.23
USD
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.