- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
98 (73.68%)
Perte trades:
35 (26.32%)
Meilleure transaction:
16.13 USD
Pire transaction:
-8.52 USD
Bénéfice brut:
246.33 USD (26 984 pips)
Perte brute:
-82.35 USD (10 207 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (38.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.07 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
28.01%
Charge de dépôt maximale:
5.33%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.12
Longs trades:
57 (42.86%)
Courts trades:
76 (57.14%)
Facteur de profit:
2.99
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
2.51 USD
Perte moyenne:
-2.35 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.75 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.67%
Prévision annuelle:
56.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
14.75 USD (2.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.45% (13.17 USD)
Par fonds propres:
17.23% (89.88 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|53
|NZDCAD
|44
|AUDCAD
|36
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|40
|NZDCAD
|57
|AUDCAD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|2.4K
|NZDCAD
|6.5K
|AUDCAD
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +16.13 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +38.07 USD
Perte consécutive maximale: -13.17 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 3
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
GMI-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 14
|
ICMarketsSC-Live16
|0.58 × 19
|
ICMarketsSC-Live24
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-Live14
|0.78 × 60
|
ICMarketsSC-Live22
|0.88 × 40
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.58 × 12
|
ICMarkets-Live10
|1.58 × 12
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|2.68 × 74
|
ICMarketsSC-Live03
|3.80 × 191
|
VantageFXInternational-Live 2
|4.06 × 89
|
PrimusMarkets-Live
|4.07 × 14
|
KOT-Live2
|4.33 × 12
|
VantageFXInternational-Live 8
|4.34 × 95
|
ICMarketsSC-Live08
|5.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|5.33 × 188
13 plus...
EA UNcool start from 19.November 2024
Warning - past profits are not a guarantee of future profits.
Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!
Aucun avis
