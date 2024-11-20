SignauxSections
Jan Stancel

JS unCOOL signal MG01

Jan Stancel
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 38%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
98 (73.68%)
Perte trades:
35 (26.32%)
Meilleure transaction:
16.13 USD
Pire transaction:
-8.52 USD
Bénéfice brut:
246.33 USD (26 984 pips)
Perte brute:
-82.35 USD (10 207 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (38.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.07 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
28.01%
Charge de dépôt maximale:
5.33%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.12
Longs trades:
57 (42.86%)
Courts trades:
76 (57.14%)
Facteur de profit:
2.99
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
2.51 USD
Perte moyenne:
-2.35 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.75 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.67%
Prévision annuelle:
56.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
14.75 USD (2.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.45% (13.17 USD)
Par fonds propres:
17.23% (89.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 53
NZDCAD 44
AUDCAD 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 40
NZDCAD 57
AUDCAD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 2.4K
NZDCAD 6.5K
AUDCAD 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.13 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +38.07 USD
Perte consécutive maximale: -13.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 3
SigmaPrimary-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
GMI-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.58 × 19
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 16
ICMarketsSC-Live14
0.78 × 60
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 40
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 6
1.58 × 12
ICMarkets-Live10
1.58 × 12
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
2.68 × 74
ICMarketsSC-Live03
3.80 × 191
VantageFXInternational-Live 2
4.06 × 89
PrimusMarkets-Live
4.07 × 14
KOT-Live2
4.33 × 12
VantageFXInternational-Live 8
4.34 × 95
ICMarketsSC-Live08
5.09 × 11
ICMarketsSC-Live15
5.33 × 188
13 plus...
EA UNcool start from 19.November 2024


Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


Aucun avis
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 02:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 07:14
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 15.58% of days out of the 231 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 11:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 23:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
