Nguyen Tien Phuc

CGSH 2024

Nguyen Tien Phuc
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 189%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 510
Kârla kapanan işlemler:
779 (51.58%)
Zararla kapanan işlemler:
731 (48.41%)
En iyi işlem:
4 402.95 USD
En kötü işlem:
-1 025.13 USD
Brüt kâr:
84 029.83 USD (50 016 070 pips)
Brüt zarar:
-74 580.89 USD (28 250 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6 458.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 458.15 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
94.43%
Maks. mevduat yükü:
40.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
887 (58.74%)
Satış işlemleri:
623 (41.26%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
6.26 USD
Ortalama kâr:
107.87 USD
Ortalama zarar:
-102.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-768.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 073.08 USD (5)
Aylık büyüme:
75.52%
Yıllık tahmin:
916.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
172.25 USD
Maksimum:
6 216.35 USD (49.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.12% (6 216.35 USD)
Varlığa göre:
6.53% (799.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 531
BTCUSD 482
USDJPY 268
ETHUSD 162
EURUSD 32
GBPJPY 10
USDCAD 5
EURJPY 3
AUDCHF 3
EURGBP 3
GBPAUD 3
CHFJPY 2
USDCHF 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.1K
BTCUSD 2.6K
USDJPY -6K
ETHUSD 3.3K
EURUSD 1.4K
GBPJPY 34
USDCAD 21
EURJPY 19
AUDCHF 14
EURGBP -16
GBPAUD 1
CHFJPY -6
USDCHF 18
GBPCHF 7
CADCHF 4
EURCHF 3
AUDCAD 2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.3M
BTCUSD 19M
USDJPY 43K
ETHUSD 532K
EURUSD 2.1K
GBPJPY 9K
USDCAD 281
EURJPY 219
AUDCHF 94
EURGBP -149
GBPAUD 37
CHFJPY -60
USDCHF 129
GBPCHF 41
CADCHF 29
EURCHF 29
AUDCAD 34
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 402.95 USD
En kötü işlem: -1 025 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6 458.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -768.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 15
Tickmill-Live
0.00 × 8
Axi-US02-Live
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 10
FTMO-Server2
0.00 × 1
Activtrades-Demo
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 8
BCS-Real
0.00 × 6
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 7
BenchMark-Real
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 5
USGFX-Live2
0.00 × 7
543 daha fazla...
HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐỊNH LƯỢNG - ĐA CHIẾN LƯỢC

Tiktok: Chuyên Gia Số Học

Chanelhttps://t.me/HTGDSoHoc88

Exness Social:  https://social-trading.exness.com/strategy/110242837

Admin: https://t.me/keikovnn


İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.