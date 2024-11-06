- Büyüme
İşlemler:
1 510
Kârla kapanan işlemler:
779 (51.58%)
Zararla kapanan işlemler:
731 (48.41%)
En iyi işlem:
4 402.95 USD
En kötü işlem:
-1 025.13 USD
Brüt kâr:
84 029.83 USD (50 016 070 pips)
Brüt zarar:
-74 580.89 USD (28 250 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6 458.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 458.15 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
94.43%
Maks. mevduat yükü:
40.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
887 (58.74%)
Satış işlemleri:
623 (41.26%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
6.26 USD
Ortalama kâr:
107.87 USD
Ortalama zarar:
-102.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-768.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 073.08 USD (5)
Aylık büyüme:
75.52%
Yıllık tahmin:
916.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
172.25 USD
Maksimum:
6 216.35 USD (49.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.12% (6 216.35 USD)
Varlığa göre:
6.53% (799.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|531
|BTCUSD
|482
|USDJPY
|268
|ETHUSD
|162
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|5
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|3
|GBPAUD
|3
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8.1K
|BTCUSD
|2.6K
|USDJPY
|-6K
|ETHUSD
|3.3K
|EURUSD
|1.4K
|GBPJPY
|34
|USDCAD
|21
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|-16
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|-6
|USDCHF
|18
|GBPCHF
|7
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|AUDCAD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3M
|BTCUSD
|19M
|USDJPY
|43K
|ETHUSD
|532K
|EURUSD
|2.1K
|GBPJPY
|9K
|USDCAD
|281
|EURJPY
|219
|AUDCHF
|94
|EURGBP
|-149
|GBPAUD
|37
|CHFJPY
|-60
|USDCHF
|129
|GBPCHF
|41
|CADCHF
|29
|EURCHF
|29
|AUDCAD
|34
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 402.95 USD
En kötü işlem: -1 025 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +6 458.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -768.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐỊNH LƯỢNG - ĐA CHIẾN LƯỢC
Tiktok: Chuyên Gia Số Học
Chanel: https://t.me/HTGDSoHoc88
Exness Social: https://social-trading.exness.com/strategy/110242837
Admin: https://t.me/keikovnn
