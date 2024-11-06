- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 510
Profit Trade:
779 (51.58%)
Loss Trade:
731 (48.41%)
Best Trade:
4 402.95 USD
Worst Trade:
-1 025.13 USD
Profitto lordo:
84 029.83 USD (50 016 070 pips)
Perdita lorda:
-74 580.89 USD (28 250 095 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6 458.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 458.15 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
94.43%
Massimo carico di deposito:
40.96%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
887 (58.74%)
Short Trade:
623 (41.26%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
6.26 USD
Profitto medio:
107.87 USD
Perdita media:
-102.03 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-768.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 073.08 USD (5)
Crescita mensile:
65.56%
Previsione annuale:
795.48%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
172.25 USD
Massimale:
6 216.35 USD (49.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.12% (6 216.35 USD)
Per equità:
6.53% (799.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|531
|BTCUSD
|482
|USDJPY
|268
|ETHUSD
|162
|EURUSD
|32
|GBPJPY
|10
|USDCAD
|5
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURGBP
|3
|GBPAUD
|3
|CHFJPY
|2
|USDCHF
|2
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|EURCHF
|1
|AUDCAD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.1K
|BTCUSD
|2.6K
|USDJPY
|-6K
|ETHUSD
|3.3K
|EURUSD
|1.4K
|GBPJPY
|34
|USDCAD
|21
|EURJPY
|19
|AUDCHF
|14
|EURGBP
|-16
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|-6
|USDCHF
|18
|GBPCHF
|7
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|AUDCAD
|2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3M
|BTCUSD
|19M
|USDJPY
|43K
|ETHUSD
|532K
|EURUSD
|2.1K
|GBPJPY
|9K
|USDCAD
|281
|EURJPY
|219
|AUDCHF
|94
|EURGBP
|-149
|GBPAUD
|37
|CHFJPY
|-60
|USDCHF
|129
|GBPCHF
|41
|CADCHF
|29
|EURCHF
|29
|AUDCAD
|34
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 402.95 USD
Worst Trade: -1 025 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6 458.15 USD
Massima perdita consecutiva: -768.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live05
|0.00 × 15
Tickmill-Live
|0.00 × 8
Axi-US02-Live
|0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
FTMO-Server3
|0.00 × 1
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
Activtrades-5
|0.00 × 10
FTMO-Server2
|0.00 × 1
Activtrades-Demo
|0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
EuromarketFX-Live
|0.00 × 18
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
Activtrades-2
|0.00 × 2
AM-Live2
|0.00 × 8
BCS-Real
|0.00 × 6
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
LandFX-Live
|0.00 × 4
ICMarkets-Live09
|0.00 × 7
BenchMark-Real
|0.00 × 4
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
USGFX-Live2
|0.00 × 7
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
189%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
50
99%
1 510
51%
94%
1.12
6.26
USD
USD
49%
1:200