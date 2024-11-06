SegnaliSezioni
Nguyen Tien Phuc

CGSH 2024

Nguyen Tien Phuc
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 189%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 510
Profit Trade:
779 (51.58%)
Loss Trade:
731 (48.41%)
Best Trade:
4 402.95 USD
Worst Trade:
-1 025.13 USD
Profitto lordo:
84 029.83 USD (50 016 070 pips)
Perdita lorda:
-74 580.89 USD (28 250 095 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6 458.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 458.15 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
94.43%
Massimo carico di deposito:
40.96%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
887 (58.74%)
Short Trade:
623 (41.26%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
6.26 USD
Profitto medio:
107.87 USD
Perdita media:
-102.03 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-768.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 073.08 USD (5)
Crescita mensile:
65.56%
Previsione annuale:
795.48%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
172.25 USD
Massimale:
6 216.35 USD (49.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.12% (6 216.35 USD)
Per equità:
6.53% (799.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 531
BTCUSD 482
USDJPY 268
ETHUSD 162
EURUSD 32
GBPJPY 10
USDCAD 5
EURJPY 3
AUDCHF 3
EURGBP 3
GBPAUD 3
CHFJPY 2
USDCHF 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
EURCHF 1
AUDCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.1K
BTCUSD 2.6K
USDJPY -6K
ETHUSD 3.3K
EURUSD 1.4K
GBPJPY 34
USDCAD 21
EURJPY 19
AUDCHF 14
EURGBP -16
GBPAUD 1
CHFJPY -6
USDCHF 18
GBPCHF 7
CADCHF 4
EURCHF 3
AUDCAD 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.3M
BTCUSD 19M
USDJPY 43K
ETHUSD 532K
EURUSD 2.1K
GBPJPY 9K
USDCAD 281
EURJPY 219
AUDCHF 94
EURGBP -149
GBPAUD 37
CHFJPY -60
USDCHF 129
GBPCHF 41
CADCHF 29
EURCHF 29
AUDCAD 34
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 402.95 USD
Worst Trade: -1 025 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6 458.15 USD
Massima perdita consecutiva: -768.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐỊNH LƯỢNG - ĐA CHIẾN LƯỢC

Tiktok: Chuyên Gia Số Học

Chanelhttps://t.me/HTGDSoHoc88

Exness Social:  https://social-trading.exness.com/strategy/110242837

Admin: https://t.me/keikovnn


Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CGSH 2024
30USD al mese
189%
0
0
USD
14K
USD
50
99%
1 510
51%
94%
1.12
6.26
USD
49%
1:200
